Romell Quioto, entre polémicas, demanda y ruptura amorosa en su descenso futbolístico

El futbolista hondureño Romell Samir Quioto Robinson no pasa su mejor momento en su carrera, tanto como en el Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos y con la Selección de Honduras.

Romell Quioto es demandada por Elsa Oseguera por filtración de fotos íntimas

En los últimos tiempos Quioto ha tenido que atravesar momentos incómodos y duros que han afectado de una u otra manera su nivel futbolístico, razón por la que ha venido en un descenso.

Romell solo ha marcado dos goles con el Houston Dynamo en 18 partidos que ha estado presente, solo ocho de ellos ha podido estar como titular, misma que ha ido perdiendo al pasar del tiempo.

La demanda

En octubre del 2018 Romell Samir empezó a recibir malas noticias, cosas personales que han venido a afectarlo en el fútbol, la periodista hondureña Elsa Oseguera lo demandó por la cifra de un millón de dólares por una supuesta difusión de fotografías y videos íntimos.

Divorcio

Luego de tan grande noticia, el jugador catracho no pudo seguir con su esposa Kathleen Amendarez y anunciaron su separación en enero del 2019, pese a que ya tienen una hija.

Lesiones

Una de las últimas lesiones que ha sufrido el atacante hondureño fue en marzo cuando estaba con la Selección de Honduras y en un entrenamiento se dañó un tobillo, razón por la que se perdió el juego de preparación ante Ecuador. Empezó a dar ventaja.

Nuevo amorío

El delantero hondureño se dio una nueva oportunidad en el amor y es con la presentadora Malubi Paz, con quien ya lleva un par de meses juntos luego de todo lo ocurrido.

Romell Quioto es captado con teléfono celular en el camerino

Con celular en el camerino

En el primer juego de la Copa Oro 2019 con la Selección de Honduras ante Jamaica en Kingston, Romell Quioto fue captado por una cámara de televisión que utilizaba su teléfono celular mientras todos se concentraban en el juego de la Bicolor. Al final se perdió 3-1.

Expulsado

Los problemas ha seguido para el futbolista catracho, el pasado 8 de agosto el Houston Dynamo se enfrentó al New York City, Quioto estaba entre los titulares, pero al minuto 29 salió expulsado tras darle un puñetazo a Ronald Matarrita. Primero había sido castigado con un partido pero la MLS luego lo cargó con otro.

No es convocado

Quioto se perdió los juegos ante Philadelphia Union y Colorado Rapids por el castigo, la sorpresa fue que ante el FC Dallas no estuvo entre los 18 convocados. Su relación con el nuevo técnico del Houston Dynamo, Davy Arnaud, no es la mejor y hasta ya se dice que podría salir del club.

Fuera de la Selección

La última mala noticia que ha tenido Romell es que se ha conocido que no será convocado por Fabián Coito para los amistosos del 5 y 10 de septiembre ante Puerto Rico en Tegucigalpa y Chile San Pedro Sula.