Kevin Álvarez y su estadía en Norrkoping: "Lo más probable es que no continúe en el equipo"

Kevin Álvarez se hizo presente al estadio Nacional para el Olimpia-Marathón. El lateral derecho finalizó temporada con el Norrkoping de Suecia en una campaña fatídica donde solo tuvo minutos en un juego.

"Cada experiencia es importante, ahora estamos acá de vacaciones disfrutando con la familia. La idea es que me mueva del equipo, pero siempre en Europa y estamos a la espera de lo que pueda suceder", inició contando.



Al mismo tiempo, el jugador mencionó que hay posibilidades de salir del equipo en busca de más minutos y da nombres de algunas ligas.



"Hay posibilidades de salir de Suecia o quedarse ahí, puede ser en Noruega, Portugal, la idea es mantenerme en Europa. Estoy en ritmo porque he estado jugando con la Sub-21 y se ahí se logró el título. Un año muy difícil porque la idea de todo jugador es ser protagonista en el primer equipo".





El lateral mencionó que hubo un momento en el cual quiso volver a Honduras, pero declinó esta opción por los consejos que le dieron.



"En el momento de la desesperación quería venir para jugar, senté cabeza y me aconsejó Thomas, David Suazo que estuviera ahí. Por ahí Motagua me hizo una oferta antes de marcharme, pero la ilusión era estar en el extranjero, voy a estar dos meses aquí".



Finalizó revelando: "Lo más probable es que no continúe en el equipo pero a ver si se concreta otra cosa. Estuve en lista muchos partidos, pero solo logré jugar como 15 minutos. El primer año siempre cuesta".