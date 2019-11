Luis Garrido: "La vida es de oportunidad, yo estoy tomando la mía"

Luis Fernando Garrido empacó su maleta y viajó con muchas ilusiones rumbo a Córdoba, Andalucía, España, donde ahora tendrá que afrontar un nuevo reto en su carrera como futbolista tras estar seis meses sin actividad con un equipo.

Director deportivo del Córdoba comentó que Luis Garrido no sería inscrito

'Jutiquile', futbolista de 29 años, firmó tarde por el equipo de la tercera división de España cuando ya no podía ser inscrito para estos últimos meses del 2019, aceptó y se quedó realizando todos los trámites para este martes volar a su nuevo examen.

"Si, gracias a Dios el tiempo de espera ya pasó, ahora vamos mentalizados en trabajar, en que tenemos que hacer las cosas bien, sabemos que no es fácil llegar a un equipo donde no sabes como está la situación, los compañeros más que todo, pero no es algo nuevo, vamos con la máxima ilusión de hacer bien las cosas y poder ayudar al equipo", comenzó diciendo Garrido.

SU NUEVA OPORTUNIDAD

"Es algo muy lindo, le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad, después de lo que me pasó (quebradura de rodilla) no ha sido fácil, aquí estamos para poder ir allá y hacer las cosas bien", comentó.

Dejó claro que ya sabía que no iba a poder estar estos seis meses con el equipo, pese a eso, firmó. "Me lo explicaron, ya es parte del pasado, ahora mentalizados en lo que es el equipo, esperemos llegar bien".

VIAJA ILUSIONADO

"La vida es de oportunidad, yo estoy tomando la mía, estoy con muchas ganas de trabajar, si antes estabas al 100 ahora estoy al 200 con los ánimos a tope", expresó.

Luis Garrido comentó que va con un buen nivel físico. "Estaba manteniendo mi rutina, estaba a doble horario, por la mañana iba a correr y por la tarde al gimnasio en el cual me gusta exigirme porque sé que lo que viene no es fácil, nos gusta y apasiona esto".

FUERA DE LA SELECCIÓN

"Sí, éramos conscientes de esto, tomamos el riesgo, no pasa nada, vamos a seguir trabajando, el profe Coito ha venido haciendo un buen trabajo", mencionó.

Se ha informado de España y a la ciudad que va. "Hablé con el 'Choco', más o menos me comentó algo, con lo que poco que me ha dicho ya tenemos una idea, Bryan Acosta también, esas solo son ideas, estamos mentalizado con el equipo".

Sobre su salida del Alajuelense. "Quedamos en buenos términos, ojalá en un futuro se pueda regresar, ya veremos con el pasar del tiempo. Las puertas quedaron abiertas, eso es parte del pasado, ahora a pensar en el Córdoba".

Cerró. "Voy ilusionado, pero con los pies bien puestos en la tierra, sabemos que estos es fútbol y todo puede pasar, dejamos todo en las manos de Dios, pero debemos esforzarnos, no será fácil".