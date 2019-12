Alex López no se moverá de Alajuelense a pesar del interés que tuvo Deportes Tolima

Alex López fue señalado como uno de los culpables tras la final perdida ante Herediano en donde falló su penal. Aún así hubo otro sector de aficionados que lo libraron de culpa tomando en cuenta que Adonis Pineda se equivocó en el partido de ida y vuelta.

Desde Costa Rica el medio Diario Deportivo ha detallado que López no saldrá de la Liga a pesar de los rumores que lo vinculaban con el Deportes Tolima de Colombia.

Esto se da por una entrevista con Hernán Torres, técnico del Tolima. En la interversión el estratega confirma que hubo interés en el volante, pero que no se moverá.

“Lo de Alex López no, lo de López se habló hace un mes y medio sobre el tema y nos dijeron que no, que era imposible la salida de Alajuelense de él. Es más, el mismo jugador tampoco quiere salir de Alajuelense, no se quién habrá sacado ese cuento ahorita, me parece que es faltar a la verdad, no es así”, manifestó Torres al medio tico.

Y agregó: “El mismo presidente de Alajuelense nos abordó inmediatamente cuando le dijimos, que no estaba en posibilidad de salir del equipo, igual que el jugador tampoco quería salir del equipo y que había renovado. No se quién habrá sacado ese cuento pero me parece que es una buena hora para desmentir esas versiones”, cerró.

Alex López tiene contrato con Alajuelense hasta mediados del 2021, hace unos meses firmó su renovación.