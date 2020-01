Comisión Disciplinaria de Costa Rica iniciará proceso legal contra Henry Figueroa

Henry Figueroa arranca el año 2020 buscando equipo, pero también a la víspera de enfrentar una investigación que iniciará la semana entrante en Costa Rica por no haber atendido un control antidopaje después del juego entre Alajuelense y Herediano el pasado 8 de diciembre.

En ese momento el jugador hondureño recibió una llamada desde Honduras donde le comunicaron la supuesta muerte de su madre, posteriormente se informó que se trataba de su abuela, pero luego en una entrevista brindada a DIEZ reveló que se trató de un mal entendido y que no murió nadie.

Esta situación hizo levantar las sospechas en la Comisión Antidopaje de aquel país que prepara un informe sobre los hechos y lo enviará a la Comisión Disciplinaria de la Federación de Fútbol de Costa Rica que iniciará su investigación la semana entrante, según ha informado la televisora Teletica.

Dicho ente deberá notificar previamente al defensor que se encuentra en Honduras para darle derecho a defensa y exponer sus argumentos sobre el por qué no se sometió a un control.

Teletica además informa que no exponer puntos válidos sobre su no presencia, tanto Henry Figueroa como Alajuelense se estarían exponiendo a un castigo ya que no asistir a una prueba antidoping se catataloga como una falta grave.

LA VERSIÓN DEL FUTBOLISTA

Según la entrevista brindada a DIEZ, Figueroa asegura que tuvo que viajar a Honduras y tomar seis días más de lo que el club le concedió para resolver una situación personal ya que su familia estaba en riesgo.

'Yo quiero aclarar la situación porque nadie sabe lo que he estado pasando, por seguridad de mi familia y mi seguridad yo no había salido a hablar. Con todo lo que se ha dicho en la prensa yo salgo a declarar ahora, estoy en una situación donde puedo dejar todo porque mi familia es la que está es riesgo. Al salir del partido mi esposa recibió una llamada de mi casa, llamadas que no puedo contar lo que decían, es delicado. Yo decidí venir a arreglar todo a mi país después del juego, todo se me fue de las manos y tuve que tomarme más días para arreglar la situación, pero no fue suficiente', expresó.

Y precisamente tomar esos días extras sin consentimiento del club le costó su salida de la Liga que antes de finalizar el año anunció el despido del futbolista ya que consideraba la falta como algo grave.

Ante su salida Alajuelense decidió contratar al defensor panameño Adolfo Machado quien ya fue presentado y entrena con el club para la nueva temporada.