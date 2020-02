El hondureño Danny Acosta sufre una dura lesión y estaría entre seis y nueve meses de baja

Danilo Acosta, exjugador del Orlando City, que recién firmó para Los Angeles Galaxy, ha recibido malas noticias a días para que arranque la nueva temporada en la MLS.

El lateral izquierdo hondureño ha confirmado hoy que sufrió una dura lesión que lo aleja prácticamente de casi toda la campaña 2020 en el fútbol de Estados Unidos.

"Danny" Acosta se fue a las redes sociales y anunció que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior.

"Hoy recibí malas noticias que no desearía a nadie ... Estoy decepcionado de decir que sufrí una lesión de LCA el pasado fin de semana y que me perderé el deporte que más amo. Todo sucede por una razón, pero volveré más fuerte que nunca", dijo en su cuenta de Instagram.

ESTABA ILUSIONADO

Danilo Acosta, defensor hondureño de 22 años de edad, anteriormente militó con Real Salt Lake y Orlando City. Ahora, se iba a poner bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto de cara a la temporada 2020 de la MLS.

Su plan era ganarse un lugar en el 11 titular, pero deberá esperar mucho tiempo para hacerlo.



Danilo Acosta estaba muy motivado en su nuevo equipo el Galaxy, pero lamentablemente se ha lesionado de gravedad.

Todo parece indicar que Danilo Acosta estaría como mínimo seis meses de baja, aunque el tiempo máximo sería de nueve meses, es decir, se perdería toda la temporada.

LA BICOLOR DE HONDURAS

Danny Acosta tenía como plan vivir una gran temporada con el Galaxy e incluso hasta habló de la posibilidad de volver a la Selección Nacional de Honduras.

El año pasado reveló que ya había hablado con el estratega Fabián Coito, quien lo tomó en cuenta para la pasada Copa Oro, pero el jugador decidió abandonar la concentración.

“No, para nada. No me he olvidado (de la “H”), hablé con el profesor Coito, tuvimos una conversación, él sabe y ahorita me quiero concentrar en mi nuevo club que es el Galaxy y darlo todo, que las cosas salgan bien y una vez venga la Selección, tomar una decisión”, detalló en aquel entonces.

Ahora, Acosta solo debe pensar en su recuparación para volver lo más pronto posible a las canchas.