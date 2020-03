Roger Espinoza: "No me arrepiento de nada, me retiré en el momento exacto de la Selección"

Su retiro de la Selección de Honduras en agosto de 2019 tomó por sorpresa a todos. Pero Roger Espinoza tiene respuesta a este y otros temas de la actualidad del fútbol hondureño.

En entrevista previo a su debut en la liga estadounidense contra Vancouver Whitecaps el corresponsal de DIEZ en Canadá, Thomas Nef, habló con el 'Kung Fu', quien se refirió a ese inesperado adiós de la H y mucho más...

No fue ajeno a las palabras de David Suazo, ex jugador del Inter de Milán italiano que instó a los legionarios a pensar más en Europa y menos en la MLS... Además, valoró a los compatriotas que militan en esta Liga y destacó la gesta de Olimpia en Concachampions.

Consultado sobre lo que hará después de colgar los tacos, el 'Chino', mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, apuntó que trabajará en el negocio familiar de bienes raíces. Le seduce jugar con Platense, aunque no hay nada claro respecto a ello.

"No puedo decir que he tenido peores momentos, todo ha sido de menos a más... ", dice Roger cuestionado por la forma en que valora su carrera a día de hoy y con 33 años.

ROGER REVELA SU 11 HISTÓRICO DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

Rememora sus inicios: "Llegando de Honduras, un país difícil de vivir, en Estados Unidos todo fue subiendo: ir a la escuela, estudiar, universidad, jugar fútbol que es lo que más me gusta y llegar a jugar profesional es un sueño hecho realidad", expresa.

Siente que lo único malo que vivió en este tiempo que lleva en el profesionalismo fue lo normal, "las pérdidas en los partidos", aunque las vio siempre como "aprendizaje" y "gracias a Dios nunca he tenido nada malo con mi familia, todos están bien de salud".

Roger Espinoza desea retirarse en Platense; luego dedicarse a la industria de la construcción.

En la MLS, el 'Kung Fu' disfruta su nueva etapa alejado de la Selección de Honduras y destaca como uno de los capitanes del Sporting Kansas City.

LA ENTREVISTA

¿Se imagina terminando su carrera en Kansas City?

Ojalá termine mi carrera aquí, pero al final no depende de mí, parte sí pero tendría que jugar bien al fútbol yo para que el equipo se interese en mí otra vez, pero en la vida no hay que cerrarle la puerta a nadie... Siempre sigo luchando y si hay oportunidades en otro lado, las tomaré; hay que seguir adelante, ojalá sea en el club que he jugado toda mi carrera.

Nos remitimos a las estadísticas... 2018 ha sido su mejor año con Kansas, ¿cómo se imagina esta temporada?

Ojalá esta sea la mejor, siempre me preparo para eso, trato de hacer las cosas bien y ojalá esté libre de lesiones que es lo que afecta la carrera de un futbolista o atleta; mis metas son jugar bien, ayudar al equipo en lo que pueda y ganar campeonatos.

El 'Chino' Espinoza ha encontrado su hábitat en Kansas City, ciudad en la que es figura histórica del Sporting. Es un líder en el equipo.

En entrevista con DIEZ hace algunos meses, David Suazo cuestionó que los jugadores hondureños solo estén apuntando a la MLS, dijo que muchos se conformaban con llegar ahí, ¿cree que los catrachos deben apuntar a mejores ligas o no se debe menospreciar a la MLS?

En lo personal, creo que los jugadores hondureños están tomando una buena decisión en venir acá, ya la MLS no es como hace algunos años... Viene de menos a más, la Liga ha mejorado muchísimo y en un futuro no tendrá un jugador que ir a Europa, estará cerca de su familia y económicamente bien en un país en el que se vive mejor que cualquier otro país de Europa.

¿Si estuviera en sus manos fichar a algún hondureño para Kansas, a quién le gustaría traer?

La verdad no tengo uno en especial, en Honduras hay muchos jugadores buenos, los que están acá han tenido que estar acá y les ha ido muy bien; hay muchos jóvenes en la Selección y no quiero irme a escoger a uno porque la verdad todos los que están en la selección hondureña son de alto nivel y pueden jugar en cualquier equipo de la MLS. Espero que se fijen en el futuro en los jugadores hondureños un poco más y ojalá lleguen a la MLS.

¿A cuál hondureño crees que le vaya mejor en la MLS esta temporada: Elis, Boniek, Beckeles, Danny o Bryan Acosta, Douglas, Roger...?

Quiero que me vaya mejor a mí va (risas)... Bueno, ojalá que le vaya a bien a todos, yo siempre le deseo éxitos a todos, claro que los jóvenes son los que vienen con mucha hambre... Alberth Elis, Acosta, el muchachito de Salt Lake, (Douglas) Martínez, que tuve la oportunidad de conocerlo hace poco y es muy humilde, Quioto que creo que está madurando un poco más y espero que en Montreal le vaya muy bien y a los mayores tenemos que seguir luchando y esperemos nos vaya bien.

¿Cuál Liga tiene mejor nivel en este momento, la de Estados Unidos o la mexicana?

En lo personal creo que la mexicana está un poquito arriba, la MLS está improvisando un poco más, en Liga de Campeones tuvo oportunidad L.A.F.C de ganarle a León; a la misma vez, un hondureño tuvo la oportunidad de ganarle a Seattle... Se han emparejado las cosas, Montreal eliminó al equipo de Costa Rica y Motagua quedó eliminado por un equipo de Atlanta. Al final, creo, la liga mexicana está un poquito arriba porque ha ganado más los campeonatos internacionales, tiene jugadores de alto nivel de Sudamérica, pero creo que la Liga de la MLS en los últimos años se está igualando un poco más.

Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica tienen boleto seguro al Hexagonal de Concacaf... Honduras también prácticamente. ¿El Salvador o Canadá, quién crees que se quede con ese último cupo directo?

Honduras está ahí prácticamente y quedaría un cupo más, bueno, estará peleada la cosa pero al final creo que Canadá, los jugadores jóvenes que tiene Canadá están jugando muy bien, el fútbol en Centroamérica está creciendo muchísimo, El Salvador está luchando, pero los equipos norteamericanos son más fríos; Canadá viene de menos a más y con jovencitos con mucha hambre.

Roger Espinoza vistió la camisa de la Selección Nacional por última vez en marzo de 2017. Esa vez fue empate 1-1 con Costa Rica por el Hexagonal final de Concacaf rumbo a Rusia 2018.

¿Cuándo ve a la Selección de Honduras no le da nostalgia o deseo de estar ahí, ponerse la camiseta y volver, sentir que la gente grita su nombre? ¿O es un jugador al que no le da ni frío ni calor?

Estoy tranquilo porque di todo lo que tenía que dar en la Selección, di el 100 por ciento y en todo lo que he dado en la vida siempre he tratado de dar lo mejor; no me quejo, no me arrepiento de nada, me retiré en el momento exacto de la Selección... Hice las cosas que pude, supere mis metas y estoy muy feliz con eso.

¿Qué se ve haciendo después del fútbol?

Después del fútbol espero que seguir trabajando en el negocio que hemos formado con mi familia... La verdad no tengo nada muy planteado, siempre le dicen al futbolista que tenga algo planteado pero es complicado, la vida cambia muchísimo pero espero seguir trabajando en lo que hago con mi familia que es bienes raíces.

¿Tuvo alguna oportunidad de jugar en Honduras o lo haría?

Si tuviera la oportunidad, yo siempre he dicho que apoyo al equipo Platense, si se diera sería ir a jugar un rato ahí pero no es nada concreto.