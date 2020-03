Roger Rojas: "Lo más importantes es la salud, los goles quedan en segundo plano por ahora"

Roger Rojas, delantero hondureño que se encuentra en Colombia, ha dejado claro que todo marcha bien para él y su familia en suelo cafetero por el tema de coronavirus.

El atacante que milita para el Deportes Tolima entrenó hasta el pasado martes con su equipo y al confirmarse el primer caso en Ibagué, ciudad en la que reside, los mandaron a sus casas.

"RoRo" comenta cómo se ha vivido estos últimos días en suelo colombiano por la amenaza del coronavirus y la advertencia que le hicieron en su equipo para cuando regrese a los trabajos.

"Ha sido con mucha incertidumbre por lo que está ocurriendo en todo el mundo, estamos con mucha precaución, aquí en Colombia se han detectado más casos, estamos con mucha alerta viendo noticias en casa y siguiendo las recomendaciones", fueron las primeras palabras de Roger Rojas.

El atacante comentó que en esta semana entrenaron pero que al confirmarse el primer caso se decidió ponerlos en cuarentena. "Nosotros mirábamos las noticias y esperábamos ver cuándo se iban a suspender los entrenamientos porque en Ibagué no habían casos, al ver que se estaba expandiendo se suspendió todo, estábamos preocupados al principio, pero gracias a Dios que se pudo parar".

Siguió. "El último entrenamiento fue el martes, el profesor recibió una llamada del presidente y nos dieron 14 días que nadie puede salir de nuestras casas, que nadie podía salir de Ibagué hasta que todo marche bien".

Roger Rojas no se encuentra solo en Colombia, por suerte lo acompaña su pareja y su pequeño, eso sí, pasa hablando mucho con sus padres. "Estoy con mis esposa y me hijo, pasamos en comunicación con mi familia en Honduras, esto es una alarma a nivel mundial, estoy preocupado pero hay que hacer caso y seguir las reglas, todo saldrá bien si acatamos las órdenes que nos dicen".

El hondureño da "Gracias a Dios" por no tener "ningún conocido que ha dado positivo con esta terrible enfermedad como es el coronavirus".

AMBIENTE EN COLOMBIA

"Donde yo vivo es un circuito cerrado, es una residencial y no se ve mucho movimiento, aunque aquí en Ibagué no se ha puesto toque de queda en el día, solo de 6:00 PM a 6:00 AM, pienso que no tardan en hacerlo porque ya se confirmó un casó aquí, ayer fui al supermercado, había poca personas en las calles", comentó.

EN COMUNICACIÓN CON OTROS LEGIONARIOS

"Hablé con Luis Garrido y él dice que está igual que no se entrena, la gente no anda en las calles porque en España está muy grande el caso, no sale de casa, le dije que compre la comida necesaria porque él está solo, yo estoy con mi familia", dijo.

Siguió. "También hablé con Bryan Moya cuando llegó a Río Negro pero para hablarle del fútbol de aquí, ahora le digo que guarde precaución porque él no conoce bien la ciudad".

SE MANTIENE ENTRENANDO

"Estamos trabajando en casa, no dijeron que hagamos lo que se podamos, no podemos llegar con peso elevado, nos pesaron antes venirnos, donde yo vivo hay una cancha y hago ejercicio, yo sé que no ayuda en todo, pero por lo menos no perdemos la condición física", detalló.

Sabe que no es lo mismo pero que en algo le ayudará porque en su club le pidieron que se cuide. "Hay que cuidarse en todo, con la alimentación y no perder la condición física, teníamos siete partidos y en Libertadores tuvimos cuatro, nos dijeron que nos cuidáramos con el peso por que en este equipo con muy estrictos en ese tema".

Roger Rojas no le ha ido bien en los últimos meses con el tema de goles, no marca desde el 4 de diciembre del 2019, pero para él eso no es lo importante por los momentos, lo primero es cuidarnos todos. "Lo que puedo decir es que todo pasa por algo y ahorita lo más importantes es la salud, el tema del coronavirus, los goles quedan en segundo plano por ahora".

MENSAJE A HONDUREÑOS EN EUROPA

"Desde Colombia a todos mis compatriotas que están en Europa que se cuiden, que Dios los guarde a todos, estamos orando por ellos porque sabemos que son países que están bien afectados y no es fácil y uno de extranjero es más difícil, les mando mucho ánimo, vamos a tener pendiente, es una situación que se salió de las manos"

A LOS DE HONDURAS

"A la población hondureña no tomemos esto como un chiste, como un juego, es algo muy serio, nuestro país no está preparado para tener tantos casos de coronavirus, así que a cuidarse, es una pandemia la que estamos viviendo, hay que pedirse mucho a Dios, nuestro país es pequeño, un fuerte abrazo a todos, especialmente a mi familia", cerró.