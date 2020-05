Jonathan Rubio regresa a los entrenos con Tondela tras dos meses en cuarentena

El delantero hondureño Jonathan Rubio retornó a los trabajos con el Tondela de Portugal tras dos meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Este lunes el hondureño y sus compañeros se presentaron al estadio João Cardoso para someterse a los exámenes de Covid-19 y recibir los protocolos de higiene a utilizar.

Fue hasta este martes que los futbolistas pisaron de nuevo un césped. Cada deportista entró al campo acompañado de un entrenador y una persona del departamento médico a cargo. Los balones, arcos e implementos fueron desinfectados.

"El mero hecho de que hayamos regresado al entrenamiento es una buena noticia. Es una señal de que podemos volver a nuestro trabajo y que esta situación de la pandemia comienza a mejorar poco a poco", dijo Natxo González, técnico del club.

González reconoce que deberán redoblar esfuerzos para llegar en una buena condición al reinicio de la Primeira Liga de Portugal.

“Es una situación nueva para todos. Vimos casi dos meses detenidos, pero no solo detenidos, vimos dos meses cuando no salimos de la casa. Así que ahora tenemos que prepararnos no para una temporada con 34 o 38 partidos, sino para 10 juegos y 10 juegos que son decisivos. Sabemos que tenemos que reanudar el entrenamiento y el ritmo progresivamente, pero también sabemos que no podemos conciliar el sueño, por lo que debemos estar físicamente bien lo antes posible".

Todavía no hay fecha definida para la reanudación del fútbol, pero medios estiman que sea a finales de mayo.

"Después de tantos días en casa, parece extraño ver la luz del día y estar aquí. Esta primera semana también servirá para acostumbrarse a este retorno a la realidad", cerró.