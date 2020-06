"Muma" Bernárdez confirma que Carlos Pineda y Edwin Solano se irán al extranjero

Follow @GustavoRocaGOL

Víctor "Muma" Bernárdez, en una charla con Diario Diez manifestó el futuo de los futbolistas que representa la empresa Soccer Sport Group, que es en la cual labora como intermediario de jugadores hondureños.

El bimundialista catracho dejó claro que Carlos Pineda, Rembrandt Flores y Edwin Solano se marcharán de la Liga Nacional, aunque confirmó que lo del Eibar por el pequeño jugador del Marathón es falso.



"Soy intermediario, trabajo para Soccer Sport Group, el presidente es Juan Mata (papá del jugador del Manchester United del mismo nombre) y Pablo Martínez, venezolano, que lleva a Salomón Rondón y a muchos jugadores importantes, ahí estamos, llevamos a varios jugadores hondureños, he tenido buena aceptación pero es complicado, apoyar al de la casa es complicado, gracias a Dios me estoy abriendo campo y ahí voy de a poco", explicó el popular 'Muma' Bernárdez.



"Llevamos a Bryan Moya, tenemos a Carlos Pineda, a Solani del Marathón, Jeffry Miranda, Josué Villafranca, Rembrandt Flores y ahí estamos ayudando", continuó diciendo Víctor Bernárdez que se retiró del fútbol profesional con el San Jose de la MLS en 2017.

Carlos Pineda se irá del Olimpia ha asegurado "Muma" Bernárdez.

EL FUTURO DE SUS REPRESENTADOS

"Se está trabajando con Solani, lo del Eibar es falso, Juan Mata se comunicó con el gerente deportivo para preguntarle y le dijo que era falso, esto de la pandemia nos vino a mermar el trabajo que se estaba haciendo, ya una vez se abra el mercado creo que Pineda sin duda alguna va a salir y Rembrandt también", aseguró.

Luego ahonda y dice. "Lo de Rembrandt (y su fichaje fallido por el Zulia de Venezuela) fue más que todo un papeleo, pero se está trabajando con gente confiable, mi felicidad es que el jugador esté bien".





Consultado si Carlos Pineda se marcha al extranjero es claro. "Sí se va a ir, una vez se formalice todo él se va, el jugador debe estar tranquilo porque se va a ir, la gente con la que trabajo me ha confiado plenamente que se irá; España, MLS, Portugal son opciones porque también la gente de nosotros se mueve en Portugal, entonces a ver en qué mercado se ubica".



Víctor Bernárdez terminó el tema contando que Josué Villafranca pudo salir del Motagua con rumbo al exterior, pero el club capitalino no lo dejó. "Lo de Villafranca fue por Motagua, por Motagua hoy en día no está en el extranjero, tenía una buena opción y el club no lo dejó ir, ha perdido ritmo".