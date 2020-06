Víctor 'Muma' Bernárdez: "Sueño con una presidencia de la Federación de Honduras"

Follow @GustavoRocaGOL

Víctor "Muma" Bernárdez, ya retirado del fútbol profesional y con 38 años tiene sus sueños y metas muy claras. El recio ex defensor hondureño y con dos Mundiales (2010 Y 2014) disputados en su espalda,ahora ve el fútbol desde otra óptica.

El ídolo del San Jose de la MLS compareció en una entrevista con Diario Diez donde dejó ver sus grandes anhelos ahora como jugador retirado. Deja claro que su intención es ser presidente de la Federación de Fútbol de Honduras.

'Muma' comenzó diciendo que se le dificultó en su momento aceptar el retiro del fútbol. "Al principio cuesta, me refugié en mi gimnasio, ha sido mi segunda casa después del fútbol, fueron 14 o 15 años de jugar profesional, al principio costó, pero soy una persona luchadora y ahora estoy haciendo trabajo de entrenador y de intermediario de futbolistas".

Entre otras cosas, Bernárdez Blanco, que se quedó con las ganas de despedirse como jugador con la camiseta del Motagua, dejó claro que de llegar a la Fenafuth su prioridad será el fútbol menor.

"Muma" Bernárdez es uno de los mejores defensor que ha tenido Honduras de los últimos años.

TODO LO QUE DIJO EN DIEZ:

"He visto muchas entrevistas y no sé porqué los ex jugadores no se atreven a decir eso, lo que está pasando en el fútbol, los que comandan las regionales, aquí han llegado con la bandera y con la camiseta de la selección pero pienso que nos debemos de preocupar por las bases de nuestro fútbol", arrancó diciendo.



"Nos quedamos en lo mismo, sacamos jugadores, tenemos la materia prima para sacarlos pero no nos damos cuenta de eso; el jueves estuve en un congreso, habían 700 técnicos, el que organizó Fenafuth, imaginate, 700 técnicos... y se acordó y todo mundo dice del fútbol base, no nos estamos preparando, eso es de años pero sigue la misma argolla, por decirlo así, yo a veces no me pongo a criticar a Choco Lozazo, a Quioto, en vez de apoyarlos porque vivimos en un país sufrido".



Luego es crítico y asegura que el vaivén de futbolistas hondureños de Liga Nacional al extranjero y viceversa en poco tiempo es porque no van preparados. "Aquí han venido muchos jugadores jóvenes y se han regresado de la MLS porque no tienen una buena base".

Víctor Bernárdez siempre se caracterizó por su fuerza en la marca; celebra un gol de la Selección con toda su alma.



¿Por qué cuesta que salgan futbolistas y que destaquen?: "Mi punto de vista es el directivo, el directivo hoy tasa un jugador en 500 mil dólares, ¿quién te los va a dar si no ha jugado en selección y no ha tenido un recorrido en selección?, los demás equipos prefieren a tres africanos con ese dinero... es bien complejo el tema, piensan que van a llegar a primera, hay que soltar a jugadores, Motagua soltó a Emilio, Olimpia a Wilson, Maynor y Boniek, son cosas que los directivos deben de aprender".

¿Por qué los clubes no exportan?: "El dirigente no les da la vías libres al jugador, los tasa muy caros, el señor Ferrari QEPD, vendió a Wilson y de cada venta de Wilson agarró un porcentaje, de eso hay que aprender; el dirigente se preocupa por ganar campeonato y el jugador quiere salir".

Otro problema para la exportación es el padre del jugador: "Es bien complicado, hablar con el papá... hay que educar al padre y decirle que el fútbol es de a poco, yo por ejemplo, empecé a ganar en Motagua dos mil lempiras, y el papá ahora quiere 20 mil y 50 mil".



Habla de Rafael Ferrari: "La era de nosotros estaba un señorón que era Rafael Ferrari, ahí no peléabamos de premios y nada porque ya estaba estipulado todo, es un señor que hizo las cosas bien y vendió bien a los jugadores, entonces por qué no agarrar lo bueno".



Consejo a Fabián Coito: "Digamos ahorita el profesor Coito, el profe está haciendo las cosas muy bien, pero ¿a quién le da explicaciones de planteamientos y todo eso?, tenemos que tener un coach, una Comisión Técnica, ahí hay técnicos de experiencia... no tratan bien al jugador, el jugador se tiene que valorar más en Honduras pero no se valora, los conciertos quién los da ¿los cantantes verdad?, y en el fútbol los futbolistas. En Honduras los dirigentes no pagan 12 meses, tampoco tenemos una asociación creíble de jugadores porque el que está la preside hace 10 años, no da las cuentas bien ni nada por el estilo y muchas cosas que los ex jugadores lo saben y no les da el valor de decir las cosas".



"El profesor Coito debe tener una Comisión Técnica, y ojo, ¡Comisión Técnica y no que quieran la chamba del profesor!, que es muy distinto eso, porque también lo van a querer... eso pasa, que lo apoyen, hay entrenadores de experiencia pero no levantan la mano".



Su sueño, legar a Fenafuth: "Gracias a Dios fui a dos Mundiales y fui muy bendecido; son cosas que, me van a tildar de loco, pero sueño con una presidencia de la Federación, todavía mantengo ese sueño, lo mantengo pero quiero formarme bien, ir de a poco, saber lo que uno tiene que hablar, me estoy preparando para entrenador e intermediario de jugadores".



¿Cómo entrar a ese círculo cerrado de la Federación?: "Ese es el problema, pero afición y ustedes como prensa deportiva tenemos que unirnos, la minoría se tiene que unir porque han pasado muchos años y sigue sucediendo lo mismo; es bien complicado, pero voy de a poco, si se da la oportunidad bienvenido sea, si no, me voy a seguir preparando, es un sueño y voy a luchar por eso".



Sobre la política: "No, no me gusta... no me gusta la política, yo desde mi rinconcito, desde mi trinchera ayudo pero eso no me gusta. Respeto a todos los que están en eso pero conmigo no va, mis respetos para ellos; con Osman Chávez todo bien, es mi pana".



Insiste en el fútbol menor: "Hay que ayudar el fútbol menor, las bases, las regionales y cómo se preparan, por ejemplo, saber quién comanda las bases, yo no sé quién es el presidente de la Comisión de Disciplina, pero quién es ¿es un abogado, jugó futbol?, eso... y no pensés que porque jugábamos fútbol es que lo sabemos todo, tampoco es así".



Nueva generación rumbo a Qatar 2022: "La base tiene eliminatoria, Elis, Quioto, hay una buena base y un buen cuerpo técnico, está Arnold Cruz que sabemos lo que significa, ojalá que lo aprovechen, está Falero, va a ser primordial para la eliminatoria, el profesor Coito se rodeó muy bien".



Sobre Denil Maldonado: "Está bien donde está, va a aprender, está en una edad buena para aprender, ahí que se quede perseverando. Yo me fui a los 26 años para el Anderlecht, difícil, me costó muchísimo, yo me quería regresar, pero Denil que se quede, sé que va a triunfar".

