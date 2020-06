POSICIONES: El Cádiz sueña con volver y tiene todo para lograr el ascenso de forma directa

En Cádiz están soñando con volver, con regresar a ser de primera, de tener esas noches donde el Ramón de Carranza reciba la visita de los grandes. Los gaditanos han vuelto al triunfo, vencieron este jueves al Numancia y vuelven al liderato de la tabla.

El equipo del Choco Lozano ya le saca dos puntos de ventaja al Real Zaragoza y de ahora quiere hacer el último empujón para no soltar esos dos lugares que dan el puesto directo a primera; pues los playoffs son demasiado complicados.

Se han jugado 33 jornadas, faltan nueve finales para que los cadistas logren el objetivo de ser de primera división. Actualmente está en esa zona, pues tiene un colchón de siete puntos de ventaja del tercer lugar que es el Almería, algo importante para el equipo amarillo.

La tabla de posiciones de la segunda división de España con el Cádiz a la cabeza.

En la segunda de España ascienden el primero y segundo y del tercero al sexto puesto juegan una serie de playoffs entre todos para lograr la tercera plaza. Por ahora ya se confirmó que descendió de primera a segunda el Espanyol de Barcelona.

En este mes de junio el Cádiz puede lograr el Ascenso. Son cuatro encuentros los que va a disputar, recibe al Alcorcón y Tenerife, visita al Huesca y Elche. De esos 12 puntos necesita ganar esos encuentros y matemáticamente regresa a una liga que extraña.

Si hoy fuera la última jornada de la Liga Smart Bank, el Cádiz y Zaragoza ascienden directo, luego el Almería, Girona, Huesca y Mirandés, se disputarían los playoffs para buscar la tercera plaza.

PARTIDOS PENDIENTES DEL CÁDIZ

21/06/20 Cádiz vs Alcorcón

24/06/20 Huesca vs Cádiz

27/06/20 Cádiz vs Tenerife

30/06/20 Elche vs Cádiz

04/07/20 Cádiz vs Real Oviedo

07/07/20 Extremadura UD vs Cádiz

11/07/20 Cádiz vs Fuenlabrada

14/07/20 Girona vs Cádiz

18/07/20 Cádiz vs Albacete