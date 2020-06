Andy Najar palpita el clásico angelino: “Chicharito no me preocupa, tengo a Carlos Vela conmigo, el mejor jugador de la MLS”

El hondureño Andy Najar ya palpita el clásico angelino que enfrentará en su retorno a la MLS defendiendo la camisa de Los Ángeles FC y esos duelos frente al Galaxy donde tiene como estrella al mexicano Javier “Chicharito” Hernández.

Najar jugará de lateral derecho y considera que serán buenos duelos. “Las posibilidades están allí, nosotros nos estamos preparando muy bien para enfrentar ese tipo de partidos, será bonito jugar en contra de compañeros de la Selección que será la segunda vez que lo haré porque enfrenté a Roger Espinoza cuando yo estaba en DC”, comenzó diciendo en un Facebook Live que compartió con DIEZ.



Una de las cosas que espera vivir Andy son los derbis entre LA Galaxy y Los Ángeles FC, un duelo de mucho morbo. “Ya he vivido clásicos bonitos en Bélgica, pero este es especial porque en el mismo estado hay dos y será linda esa emoción. Ahora la Liga ha cambiado en muchos aspectos”, reaccionó el hondureño.





Preguntado por el choque que tendrá cuando enfrenten al mexicano Javier “Chicharito” Hernández en el duelo angelino, Najar sonrió y respondió que “tengo a Vela conmigo, el mejor jugador de la liga, no me preocupo por Chicharito”.

Sobre el nivel de Carlos Vela, afirma: “Hasta sobrado juega Carlitos (Vela), tiene demasiado nivel, así como juega, así entrena. Lo que hace en la cancha durante el partido, lo hace en las prácticas todos los días, me ha sorprendido”, mencionó Andy.



Najar habló del arranque de la Liga y el temor al COVID-19. “Creo que toda la liga está con temor por lo que está sucediendo y cada tres días nos realizan la prueba. Uno como profesional tiene que serlo fuera de la cancha y cuando se sale hay que tener cuidado porque puede afectar a otros”.

SU FICHAJE CON LOS ANGELES FC

Sobre la decisión de venir a la MLS fue claro: “Ya quería estar cerca de la familia, tener a mis hijos en un lugar fijo, no cambiarlos de escuela a cada rato. Nunca se sabe si se da la oportunidad, hay que aprovechar, no puedo decir que no (volveré al extranjero), pero depende de cómo vaya recuperando mi nivel y adaptando mi cuerpo”.





Najar se tatuará ahora el escudo de los clubes donde ha jugado y de la Selección Nacional y revela cómo se dio su fichaje para el cuadro angelino. “Lo que pasa que mi representante conoce a uno de los representantes de Bob que es el hijo de Bruce Arena. También el gerente del equipo jugó conmigo en el DC United y está todo fácil para poder llegar a Los Ángeles FC”.