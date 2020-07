Fabián Coito sobre Bryan Moya: "Si hace algo bueno en Angola de repente tiene un futuro con cosas buenas"

En la amena charla en Live con DIEZ, Fabián Coito habló de Andy Najar, de la posible partida de Alberth Elis a Europa y de la decisión de Bryan Moya de marcharse a jugar a África.

Andy Najar regresó a la MLS para jugar con Los Ángeles FC y se encuentra en Orlando, Florida con el equipo para encarar el torneo de la liga norteamericana. Coito espera que recupere su nivel.

"Lo teníamos para marzo, no desde el punto futbolístico, pero para si volver a juntarlo con el grupo. Tengo una gran confianza y expectativas de lo que puede aportar a la Selección. La MLS es una liga donde se siente cómodo, está en un gran equipo. El crecimiento y consolidación después de las lesiones va a ser importante. Debemos ir despacio para ver como se reinserta, no dudo que recuperará su nivel, pero hay que ver como responde a nivel de punto físico", dijo.

¿Ve listo a Elis para marcharse a Europa?

El seleccionador catracho también habló de Alberth Elis, delantero del Houston Dynamo. Lo observó en el regreso de la MLS donde marcó un gol en el empate 3-3 ante Los Ángeles FC.

"Con Tab Ramos tenemos una linda comunicación. Está con la mente en Dynamo pero, con la posibilidad de Europa. Lo vi bien, no solo convirtió gol, sino que cada vez que tomó el balón fue una amenaza para el rival. Su futuro sea en Dynamo con Tab o si es Europa va a ser de crecimiento", agregó.

¿Ve a Elis listo para ir a Europa? Se le consultó a Coito y lo tiene muy claro.

"Sí, desde el punto de vista futbolístico no tengo ninguna duda, como no dudo de otros jugadores. No es fruto de la casualidad, es la aparición de todos futbolistas. En este momento no tenemos a presencia en engrandes ligas y hay que intentarlo. A los jugadores hay que darles seriedad, un calendario, competencia, trabajo en fútbol base y no tengo duda que puedan jugar en Sudamérica o Europa. Tenemos que volver a generar esa imagen en el mundo del futbolista hondureño".

La decisión de Bryan Moya de marcharse al fútbol de Angola

El mediocampista Bryan Moya sorprendió a todos al anunciar días atrás su fichaje para el CD Primeiro de Agosto de Angola.

"Lo mas importante es su rendimiento en ese equipo. La Liga de Campeones de África es muy dura, muy exigente y será una gran experiencia para él. No conozco en profundidad el fútbol de Angola, una vez con Uruguay la enfrentamos, era una selección no muy fuerte, con muchos jugadores en la segunda del fútbol francés, pero en aquella oportunidad no fue muy dura. Pero fue hace 10 años, ojalá haya crecido".

El estratega uruguayo lamentó que no haya podido enrolarse en un club más cercano al país.

"Él como extranjero va a estar expuesto a un exigencia importante. Es una lástima que después de un gran torneo en una liga sudamericana no haya jugado en una liga más cerca a Honduras y que jugara competencias internaciones a nivel de Concacaf o Sudamérica, donde podríamos observarlo y su proceso de adaptación sería menor al que le va a llevar en Angola".

Coito dice que no tiene injerencia en las las decisiones que toman sus pupilos. Ahora que Moya decidió marcharse a África, espera que logre hacer algo bueno para salar a otro fútbol.

"Tengo contacto con él, pero en esas decisiones poco participo porque es una decisión personal, solo los apoyo. Les hablo de lo que pueda conocer de las decisiones y lo aliento a que una vez tomada la decisión hay que meterse de lleno en tener buen rendimiento, prepararse, entrenarse e intentar seguir creciendo. Le ha tocado vivir momentos duros. Más allá del rendimiento en la Selección y Zulia, eso no se olvida. Si hace algo bueno en Angola de repente tiene un futuro con cosas buenas por delante. cerró.