La confesión de Fali al Choco Lozano tras lograr el ascenso con el Cádiz que está dando de qué hablar en España

Choco Lozano ha sido noticia en España. Esta vez ha sido su mejor amigo y compañero en el Cádiz, el defensor Fali, quien dijo en Radio Marca que le contó una anécdota al hondureño en medio de la celebración cuando se dieron cuenta que eran de primera.

Fali se dio a conocer en medio de la pandemia del coronavirus cuando anunció que no volvería a las canchas porque tenía miedo de contagiarse, pero tras escuchar a sus amigos, entre ellos Choco Lozano, determinó volver y fue clave para lograr el ascenso cadista.

Fali habló de lo que conversó con Lozano en los festejos: “Se lo dije al Choco, que no me imagino jugando con esas estrellas. Yo que los veo en la Play Station y juego con ellos, igual pasan cerca de mí y me quedo 'empanao' (perplejo)", contó el defensor a Radio Marca.

Además confesó porqué volvió a jugar cuando había dicho que no debido al Covid-19. “Gracias a mi psicólogo he podido vencer mi miedo al Coronavirus. Yo tengo mucho miedo a que podamos liarla, porque aún no hemos vencido al virus, y necesitamos ser responsables. Mis compañeros se alegraron y se preocuparon por mí, muchos me preguntaron, y eso se agradece", recalcó.

La amistad entre Choco Lozano y Fali inició hace tres años cuando en agosto del 2017 el hondureño coincidió con el español en las filas del Barcelona B. Fali fue clave para que Lozano llegara al Cádiz, pues tienen una amistad de familia que ahora los vuelve a juntar en primera. "Aún no me lo creo. Nos tomamos unas copas en el estadio y nos fuimos a casa, la verdad, fue tranquilito", contó Fali.

El defensor hasta se atrevió a decirle a Gareth Bale, estrella del Real Madrid que está siendo marginado por Zinedine Zidane, que lo esperan en el Cádiz ahora que son de primera. “Que venga si quiere, pero con Cervera tiene que correr mucho. Le hacemos el campo del golf aquí para que se venga".