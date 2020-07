Jonathan Rubio sobre su futuro: “No descarto jugar en España, si no es este año, sería el otro”

Jonathan Rubio logró consolidarse en la primera de Portugal con el Tondela, equipo con el que salvó la categoría en el último partido. Ahora su contrato ha finalizado y explicó lo que le viene, donde el Huesca, club de la primera de España, tiene que definir su futuro.

El hondureño revela que su deseo es ir a un equipo donde le den minutos, donde se protagonista e hizo una importante revelación; de nada le sirve fichar por el Real Madrid si no va ser ni convocado, algo que considera debe de pensarlo. Sueña con jugar en primera de España y dentro de dos semanas lo define.

“Las últimas semanas fueron difíciles, por ahora estoy en casa de mi papá disfrutando las vacaciones, en casa de mi papá por lo menos de 15 a 20 días para luego volver”, inició diciendo en una entretenida charla con DIEZ donde habla de lo que le viene en el futuro.

Temporada con Tondela: “Fue una excelente temporada, me pasaron cosas bonitas durante el año, haber debutado con la Selección Nacional y afianzarme en la campaña porque prácticamente jugué todos los partidos, algunos de titular y otros de suplente, la mayoría de inicia y en lo colectivo feliz porque logramos la permanencia. Dios primero el otro sea mejor”.

Futuro en Europa: “Me hacen mucho, si voy a jugar en Huesca o jugar en el Tondela, no sé, estoy esperando que mi agente me diga algo. En estos momentos me quiero desconectar un poco y estar en familia. Con la ayuda de Dios pasará lo mejor, hay cosas positivas si me voy a España y positivas si me quedo en Portugal como el pasaporte comunitario. El Huesca es quien va a decir porque con ellos tengo contrato”.

Llamadas de gente del Huesca: “Uno de los directivos me felicitó por la permanencia del equipo y siempre hemos estado pendiente y eso me hace sentir muy bien”.

Donde se siente más cerca ahora: “Yo ahora no sé, si digo que me siento en el Huesca y mañana me dicen que me quedo en el Tondela, sería mentir. Es una decisión que no pasará por lo que yo quiero si no por lo que diga Huesca. Ahora los equipos se están preparando y todavía vamos a tener unos días de espera”.

El equipo de sus sueños: “Siempre he dicho que la Liga Española es la que me gustaría jugar, solo Dios sabe si es con Huesca u otro equipo, es uno de mis sueños jugar allí”.

Su decisión final: “La opinión de uno como jugador es importante y los equipos aquí lo valoran mucho. Creo que pesa mucho la valoración de tener mi pasaporte comunitario porque me va a servir el resto de mi carrera. Nos vamos a sentar con mi agente y mi familia. Todavía estamos con muchas preguntas que ni yo mismo sé, creo que las próximas semanas será algo concreto”.

Lo que le dicen sus fanáticos: “La mayor parte de los mensajes son para que me vaya para España, a mí me gustaría y no descarto poder ir a jugar a España, pero vamos a ver qué es lo mejor para mi futuro. Lo importante es ver donde tenga una oportunidad de juego y lo valoro más, tengo que tener paciencia, si no es este año espero el próximo año estar en la liga española”.

Ascenso Choco Lozano y posible duelo: “Estoy feliz y orgulloso por lo que hizo Antony Lozano. A los hondureños nos debe dar alegría ver a un compatriota triunfar. Sería bonito un partido Huesca vs Cádiz, no solo para él, sino para todo Honduras. No importa donde juegue, lo importante es tener minutos pero sería bonito jugar contra Choco Lozano”.

La decisión del futuro y opciones: “Pueden surgir otras opciones, no descarto poder ir a otro equipo. Gracias a Dios fue un buen año, puede salir otra oportunidad, no he tenido chance de hablar con mi agente, apenas llegué ayer de viaje y vamos a ver con la ayuda de Dios tomar la mejor decisión posible”.

Donde se ve jugando: “Uno de mis mayores sueños es jugar la Champions, escuchar ese himno, con el equipo que sea creo que estuviera cumpliendo el sueño. Desde pequeño he seguido siempre al Barcelona, es el equipo que me gusta; uno como jugador tiene que decidir porque si le ofrece un contrato Real Madrid, no le diría que no, pero decir un equipo con el que me gustaría jugar, es el Barcelona”.

Fecha de definir el futuro: “Este será un mercado de verano más corto, creo que dentro de 15 días debo tener algo claro. En el Tondela reinician el 15 de agosto porque hay poco tiempo de pretemporada, solo serán tres semanas de vacaciones y en esta semana tengo que tener una decisión”.

Lo último que se dijo en Tondela: “Se está viendo si el técnico continúa, quieren ver la parte técnica para luego hablar con los jugadores, estamos esperando. Ahora los equipos están arreglando la casa, esperar si sigue el entrenador, comenzar de arriba para luego hacerlo con nosotros”.

Lo que pesará para definir su decisión: “Es la decisión más importante del año, una mala decisión puede traer consecuencias graves. La primordial es el proyecto deportivo, la más importante, ver el proyecto de este club o el otro me pueda presentar, que me haga sentir importante tener minutos. De nada sirve ir a Real Madrid si no vas a jugar o no irás convocado, uno tiene que ser sabio, dar pasos cortos pero seguro. Uno tiene que priorizar lo deportivo”.

Eliminatorias de Concacaf: “Estoy feliz de que Honduras esté en la octagonal. La hexagonal era bueno porque hay 50% de probabilidad de ir al Mundial, con la octagonal baja, hay menos posibilidades, más partidos, tiene sus pro y contra, pero con un formato u otro debemos mostrar para estar en Qatar”.

Trabajo de Fabián Coito: “Hemos tenido reunión vía Zoom, el profesor Fabián Coito ha estado en contacto con nosotros, estábamos esperando algo oficial porque con rumores no se puede trabajar, ahora que ya es oficial esperamos ver cómo está la situación en octubre o noviembre, esperemos que todo mejore. Todos queremos estar otra vez juntos, entrenar, volver a jugar y que el fútbol retorne a Honduras”.