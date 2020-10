Romell Quioto sobre Thierry Henry: “Me enseña videos de cuando jugaba en el Arsenal y en el Barcelona”

Romell Quioto fue expulsado hace unos días en un duelo donde también había marcado. En ese momento Thierry Henry no entendió por qué el hondureño reaccionó de dicha forma y eso le generó suspensión de dos encuentros al catracho.

En una entrevista a Cinco Deportivo, el 'Romántico' comentó sobre su relación con el entrenador francés y cómo trata de enseñarle lo que él hizo siendo jugador.

“En lo que es estar jugando como 9 me ha servido mucho. Henry me ha enseñado mucho, tengo oportunidades de poder anotar y eso es muy bueno. Henry siempre me dice que utilice mucho el cuerpo, que trate de aguantar la pelota y que siempre que tenga la posibilidad de disparar que lo haga”.

Una de las cosas que enfatiza Henry sobre Quioto es en lo videos de cuando él vestía la camiseta del Arsenal y Barcelona, todo con el objetivo que el hondureño aprenda.

“Siempre me está enseñando sus videos y eso me ha ayudado mucho. Videos de cuando jugaba en el Arsenal y en el Barcelona. Venía haciendo las cosas bien, venía anotando y acababa de marcar, lastimosamente me mostraron una roja. He estado un poco triste porque he querido jugar y ayudar al equipo pero no he podido, solo queda seguir trabajando y volver pronto”.

¿Cómo se siente al jugar de 9? Le preguntaron, a lo que él respondió: “Me he sentido muy bien jugando ahí de 9. Luego de ese partido él me preguntó que por qué había hecho eso. Ha sido muy complicado para el equipo poder sacar los triunfos, nos está faltando un poco de consistencia y saber manejar los partidos”.

Y terminó diciendo sobre la expulsión: “Con lo de la roja yo mismo le dije que no entendía por qué había hecho eso, son cosas que uno debe saberlas manejar... Son errores que no se pueden dar”.