Jonathan Rubio y su nuevo club: "He tomado esta decisión pensando en la Selección"

Dotado de buena técnica y con un gran recorrido en el fútbol portugués, el volante Jonathan Rubio era uno de los jugadores hondureños que no había podido definir su futuro, pero para fortuna de él, en las últimas horas logró llegar a un feliz término con el Desportivo Chaves de la segunda división.

A pesar de tener ciertas opciones de poder mantenerse en la primera división de Portugal o de Grecia, el catracho consideró que la decisión que tomó fue la mejor para su carrera futboística.



Luego de firmar su vinculación con el Deportivo Chaves, Jonathan Rubio atendió en exclusiva a Diez y detalló las razones por las cuales tomó la determinación de fichar por un club de la segunda división.





¿Tardó mucho encontrar tu nuevo equipo verdad?

La espera terminó, ha sido la espera más difícil que he tenido desde que soy jugador profesional. No ha sido fácil, pero al final hemos encontrado lo que buscábamos, realmente lo que más me interesó y lo que me preocupó fue la parte deportiva. Encontrar el proyecto que me siga consolidando en Europa, es lo que yo quiero y no estoy acá por la parte económica, es importante, pero lo que interesa es seguir sumando minutos, seguir creciendo y obtener mi pasaporte portugués. Hablando con los abogados y las personas que tienen experiencia en esto, lo que me recomendaron fue quedarme en Portugal para terminar de hacer los trámites. Se manejó que yo aún saliendo podía obtenerlo, pero se corría un riesgo y he decidido no correr ese riesgo.



¿Qué puedes decir de tu nuevo club?

El equipo se llama Chaves, es un club de segunda división, el mejor y el que va aspirar para subir a primera división. Creo que con todo esto de las negociaciones con el Huesca, las oportunidades que tenía en primera se fueron cerrando, pero eran proyectos que deportivamente no eran tan buenos. Yo agradezco a Chaves por todo el esfuerzo que están haciendo, el entrenador que ha confiado en mí, el club, la junta directiva. Yo estoy feliz y a veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante, eso es lo que yo aprendí. Faltan siete meses para terminar el año y este torneo será muy corto. Mi contrato con ellos será hasta la final de la temporada.



¿Firmaste solo por una temporada entonces?

Sí, entiendo que es lo mejor para mí y debido a todas las circunstacias que pasaron en este mercado con la rescision del coontrato con Huesca, creo que es lo mejor para mí. Confío en Dios en poder hacer bien las cosas para después poder abrazar otro proyecto.



Muchos piensan que es un retroceso pasar de primera a segunda, ¿qué piensas tú?

Es muy comprensible este pensamiento, pero no ha sido una decisión fácil. Lo que más me gustó a mí de esta decisión fue el proyecto, lo que puede pasar de aquí a siete meses. Imaginese ir a un equipo de primera división y los proyectos que a mí me presentaron no eran los que buscábamos. Yo me preocupo por poder sumar minutos, esa es mí mayor preocupación, seguir creciendo, ya que sino juego no voy a poder estar en la Selección. De nada me sirve firmar cuatro años con un equipo y al final el proyecto no es el indicado, luego al año me va tocar volver atrás. Yo prefiero agarrar este impulso para el próximo año. Yo entiendo a las personas que lo puedan ver como un paso atrás, pero yo conozco la realidad acá. Hay muchos ejemplos: Bryan Róchez, el año pasado jugó en segunda y el Chaves en primera es un equipo más grande que Tondela y uno que está aquí en el medio entiende.





¿Hubo más opciones o propuestas para poder fichar?

Las propuestas que hubo fueron reales. Una de Pacos de Ferreira aquí en Portugal, en la primera división de Grecia, segunda A de España. Lo que pasa que al final era riesgo que corría al salir de Portugal por el tema del pasaporte y yo les dije que no iba a correr el riesgo por siete meses que restan de temporada, y por algo que he venido luchando desde hace mucho tiempo atrás. Irme a meter a un país que no conozco, otra lengua y en este tiempo con el invierto y países que son más fríos, entonces iba estar en una situación que no sería muy confortable. Ante todas estas opciones que tenía, vimos que lo mejor era ir a Chaves.



¿Está bien valorado el equipo Chaves?

No es cualquier equipo Chaves en la segunda división. Ellos descendieron hace dos años y yo sé que es muy bueno en Portugal. Obviamente que si no hubiera salido esta opción, yo no hubiera tomado ese paso, la tomé por el equipo que es, el proyecto que me presentaron.



¿Y lo de la supuesta oferta del Porto fue real?

Lo del Porto había una situación real, pero era para estar en el equipo B y ese rumor que salió no era del todo mentira, yo sabía que ellos querían que yo fuera parte del equipo B, pero creo los equipos B de los clubes aquí en Portugal son más para jugadores más jóvenes de 19 o 20 años y no tanto para mi edad que ya son 23. Antony Lozano tuvo una oportunidad de estar para el equipo B del Barcelona y si bien es cierto se está ligado al primer equipo como lo es el Porto, pero creo que de nada sirve estar en la B y creo que hubiera sido un paso no correcto.



¿Con las otras ofertas que pasó?

Había una oferta de Pacos de Ferreira, pero proyectos que al final deportivamente no era lo indicado. Una de las cosas que yo me propuse era estar en un equipo de primera, pero no que todo el año nos toque estar luchando por no descender, ya que ahí no se practica el fútbol que uno quiere, sino que solo defendiendo, menos tiempo con la pelota. Con mi experiencia en el Tondela yo sabía lo que podía venir, por eso es este paso y no podía decir que no ante las otras ofertas que existian.





¿Econóicamente era mejor propuesta la de Pocos de Ferreira?

Económicamente Chaves fue mejor, pero yo estoy preocpuado por la parte deportiva porque al final es lo que me tiene aquí en Europa, si fuera por dinero, hay otros mercados mejores que Portugal. Yo siempre digo que si alguien quiere venir hacer dinero, no tiene que venir a Portugal.



¿El Logronés de España te pretendió?

Si eran ellos uno de los pretendientes, pero al final pesó lo del pasaporte. Al consultar con las personas y me dijeron que se podía conseguir, pero se corría el riesgo que no se diera la situación, luego me iba tocar viajar a Portugal para llenar los requisitos, el papeleo que se necesita. Al final mi idea es sumar minutos al final de esta temporada, optener mi pasaporte y ayudar al equipo a ascender a la primera división, eso sería algo lindo.



¿Cuál era el equipo de Grecia que te pretendía?

Por respeto al club no lo puedo mencionar, ya que ellos pidieron que no se supiera, pero si es de los que está arriba de la tabla de primera división.



¿En la parte deportiva cómo estás?

Espero poder entrenar ya, se tiene partido el domingo por la copa y en lo antes posible ponerme al cien por ciento, ya que estar entrenando solo no es lo mismo. Quiero estar listo físicamente para el entrenador y poder aportar mi granito de arena.





¿Hablaste con Fabián Coito al respecto?

Sí, yo he tenido contacto y el profe ha estado pendiente de cómo está la situación. Ellos entienden que lo más importante es sumar minutos, ya que de nada sirve irme a una primera división de Grecia, si realemente no voy a tener minutos. Yo he tomado esta decisión pensando en la Selección.