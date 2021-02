Alex López: "Ir al fútbol europeo o a la Liga Mexicana sería muy bueno para mi carrera"

El volante hondureño Alex López disfruta de las mieles del triunfo tras coronarse campeón de Liga Concacaf con el Alajuelense. El volante habló de su futuro y de la Selección de Honduras.

Alex marcó un golazo en la final ante Saprissa que significó el título para los manudos y se refirió a la anotación.

"Cuando me dan el pase, hago un control orientado hacia enfrente, siempre tuve la mentalidad que era la oportunidad de pegarle y gracias a Dios sale el gol que nos dio un respiro para decir que llevábamos bien la final. Ya solo era de mantener los dos goles para ser campeones", dijo el catracho a TDTV.

Tras el encuentro, López fue elegido el MVP de Liga Concacaf 2020 y Mejor Jugador del Partido.

El mediocampista termina contrato en junio con Liga Alajuelense y el club ya trabaja en su renovación. Al jugador le preguntaron si está dispuesto a escuchar ofertas.

"Soy de las personas que escucho. Si se me diera la oportunidad de ir al fútbol europeo o ir a la liga mexicana sería muy bueno para mi carrera porque me ayudaría en los futbolístico, pero aquí me he sentido como en casa. Me gusta mucho porque aquí hay buenas canchas y al final lo bueno de tenerlas es que el nivel futbolístico uno lo está mostrando partido a partido. Otra cosas es que aquí la crítica me hace en cada partido dar lo mejor, no hay ningún partido donde tenga que guardarme algo, por eso debe hacerlo bien".

Alex López se refirió al proceso de la Selección de Honduras rumbo a Qatar 2020. Considera que hay material para clasificarse.

"Tenemos una excelente camada de jugadores, siento que el proceso que dejo Jorge Luis Pinto dejó muchos jóvenes que ahora ya tienen una eliminatoria en su espalda como Elis, Quioto, Choco Lozano, Acosta, muchos que están en el extranjero que andan en excelente nivel.Al final confiemos en Dios que podamos llegar todos bien para tener una excelente eliminatoria y llevar a Honduras al Mundial", cerró.