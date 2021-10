EN VIVO: ¡Enorme! Choco Lozano concreta un doblete de golazos y Cádiz doblega al Villarreal

Follow @Omar_GM09



- RESULTADO: 1-2 al medio tiempo



¡El hondureño Antony Rubén Lozano Colón anotó su segunda y tercera anotación de la temporada con el Cádiz en la visita ante Villarreal en el estadio La Cerámica por la jornada 11 de la liga española!

El encuentro se encuentra 1-2 al descanso tras que el 'Choco' abriera el marcador minuto 14' y concreta su doblete al 45'. El primero se produjo de un centro lateral de Alex Fernández el cual el catracho remató de primera con la pierna izquierda, su menos hábil.

El segundo vino de un tiro libre cobrado por Fali, Choco la durmió con su muslo y la picó de nuevo con la zurda ante la salida de Sergio Asenjo.

Antony anota por tercera vez al 'Submarino Amarillo', pues fue su primera víctima en La Liga; lo hizo el 3 de marzo del 2018 cuando jugaba con el Girona. Estas fueron la sexta y séptima diana del hondureño en la primera división española.

Los otros cinco goles del Choco Lozano en la liga española: 0-2 vs Villarreal (3/03/18), 0-1 vs Real Madrid (17/10/20), 1-1 vs Cádiz (04/01/21), 3-1 vs Alavés (10/01/21), 1-2 vs Celta (17/09/21).

- ALINEACIONES -

Villarreal: Asenjo; Mario, Mandi, Torres, Alfonso; Parejo, Iborra, Trigueros; Pino, Álcacer, Groeneveld.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Haroyan, Chust, Espino; Fali; Chapela, Jonsson, Fernández, Choco Lozano; Sobrino.

Cádiz no gana desde la fecha 5 cuando el hondureño fue protagonista en el 2-1 ante Celta por la fecha 5; Lozano anotó y propició un penal.

Con este resultado, el conjunto gaditano se encuentra en el puesto 18, último lugar del descenso, con siete unidades tras haber empatado cuatro juegos y perdido cinco; Villarreal es décimotercero con 13 puntos, pues han perdido sus últimos dos encuentros.