El hondureño "Choco" Lozano se somete a un test del Cádiz y revela algunos de sus secretos

El delantero hondureño, Antony "Choco" Lozano, se sometió a un test social que le realizó el portal del Cádiz y confesó algunos de sus secretos.

El catracho, que viene de anotar un hat-trick con lo gaditanos en el empate 3-3 con Villarreal, hizo importantes revelaciones.

Lozano contó lo que sería si no hubiese elegido jugar al fútbol, también contó su comida favorita y el nombre de su mascota.

Su canción favorita se llama Real Guerrrero y esta contiene una historia de sufrimiento y superación, muy similar a lo que le ha tocado vivir.

El "Choco" vive un gran momento con su equipo en la Primera División de España y todos esperan que se mantenga así de cara a los juegos eliminatorios de la Selección de Honduras contra Panamá y Costa Rica en noviembre.

No estuvo en la triple fecha eliminatoria del mes de octubre, pero Hernán "Bolillo" Gómez lo tiene en sus planes para su proyecto.

El test al que se sometió el "Choco" Lozano

¿Ciudad o país más bonito que has visitado?

Me gustó mucho Hungría, me gustó Budapest.

¿Un ídolo no deportivo?

Mi padre. Es un ejemplo para mí, una persona súper recta, que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Un referente para mí.

¿Si no fueses futbolista, qué serías?

(Risas) No lo pensé nunca. Pero estaría haciendo otro deporte seguramente o me hubiese decantado por estudiar alguna profesión.

¿Comida favorita?

Las baleadas hondureñas.

¿Fruta favorita?

El mango, sin duda.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Generalmente estoy con mi familia o si no jugando un poco play (station).

¿Tienes mascota?

Tengo una perrita, se llama Snowy.

Canción favorita?

Tengo una que me gusta mucho, se llama Real Guerrero de Secreto.

¿Artista o grupo favorito?

Juan Luis Guerra.

¿Última película y última serie que has visto?

El Juego el Calamar fue la última que me vi, que la esta viendo todo mundo. Película, no veo muchas pero fue el Libro de Eli de Denze Washington.

¿Película y serie favorita?

La Casa de Papel me encantó y película Soy Leyenda de Will Smith, me encanta.

¿País del mundo que te gustaría viajar?

Me gustaría visitar Dubai, es un país que me encantaría conocer.

¿Lugar que te proporcione tranquilidad?

Uff, mi casa, je,je.

¿Otro deporte que no sea fútbol que te guste?

Me gusta al NBA, no suelo praticarla, pero si verla.

¿Una experiencia que te gustaría vivir?

Me gustaría hacer puenting, no creo que tenga el valor de hacerlo nunca, pero me gustaría.