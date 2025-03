Alejandro Reyes y su tristeza por pasar su mejor momento y no ser convocado: “Que no me lleven a la Selección de Honduras me duele”

Alejandro Reyes está viviendo un gran momento en el Sporting FC de Costa Rica, un equipo recién ascendido en el que asegura estar disfrutando su fútbol como nunca antes. En esta temporada, el hondureño ha disputado 12 partidos, marcando 3 goles y dando 1 asistencia, además de asumir un rol más defensivo, un aspecto que reconoce como un gran aprendizaje en su carrera. A pesar de su destacada actuación, el centrocampista catracho siente que sigue en el olvido de la Selección de Honduras, una realidad difícil de asimilar para un jugador que fue una de las mayores promesas del Olimpia, brilló en Real España y Génesis, y dejó su huella en las selecciones menores.

Desde su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, han pasado casi cuatro años sin una convocatoria, salvo un llamado en el 2024 donde no sumó minutos, algo que no oculta que le duele. En esta entrevista, Alejandro se sincera sobre su presente en Costa Rica, sus aspiraciones para el futuro y cómo la paternidad ha cambiado su vida, un acontecimiento que describe como lo mejor que le ha pasado.

ENTREVISTA COMPLETA

¿Cómo es tu estilo de vida en Costa Rica? Tranquilo, siempre he sido bien de hogar, me gusta estar encerrado en mi casa. Hace dos meses nació mi hijo, entonces es más complicado salir, pasamos acá agarrándole el teje y maneje a la rutina del bebé. ¿Es complicado ser padres primerizos y estar en el extranjero? Sí porque estamos en un país extranjero y no tienes familiares cerca como cuando estás en tu casa y ante cualquier situación llamas a tus padres. Aquí estás solo, así que te toca por llamada e ir aprendiendo cada día, pero es una experiencia que hemos disfrutado al máximo desde el día que nació; uno pasa ocupado y cansado, pero es lo más lindo que me ha pasado.

Futbolísticamente has alcanzado madurez, pero este sentido de responsabilidad sientes que te beneficias también... Sí, lo comentaba con mi esposa y familiares. Yo siempre he tratado de manejar mi carrera bien profesional y ser siempre centrado, cuidarme para rendir, pero ya con un hijo mi forma de pensar y analizar las cosas que se dan en la vida cambian, porque adquieres un compromiso diferente, sabes que tienes una responsabilidad grande para toda la vida, entonces te genera más compromiso con que no falte nada en el hogar, que en tu trabajo estés bien porque si lo estás, significa que tu familia también, pero me ha hecho bien el nacimiento de mi hijo en el trabajo y en el fútbol, me ha traído una motivación extra y compromiso. El mejor desempeño que has mostrado tiene todo que ver con el hecho de ser padre... Sí, desde el primer partido del torneo metí un gol, tenía esa ansiedad de anotar y meterme la pelota a la panza (risas) era grande, después que nació Mateo (su hijo) disfruto más lo que hago, entrenamientos y partidos; le comentaba a mi esposa que cuando pierdo un partido -si antes me pegaba feo a la cabeza, ahora me pega al doble-. Cuando termina un partido y perdimos, siento que le estoy fallando a mi hijo. ¿Como futbolista ahora tratarás de tener la mejor carrera posible para estar en posición de proveer un buen estilo de vida, educación, cosas que tú como niño no pudiste disfrutar? Por supuesto... la motivación uno la anda al máximo, si ya la tenía antes, ahora es al doble porque sabes que tienes en tu casa a alguien que depende de vos. El hecho de saber que siento que disfruto más, siento que tengo mejor rendimiento, además sientes el compromiso de estar en una liga extranjera, como foráneo tienes que rendir porque al final uno ocupa una plaza de extranjero y te traen para hacer diferencia. Eso te genera una presión de saber manejarla. Si uno no rinde te sacan y ahora con hijo cómo dejo de rendir, eso te genera un compromiso mayor.

Siempre había escuchado que te faltaba más carácter, tu padre lo tenía como jugador de baloncesto... Es algo que me comentaba mi padre, siempre me ha dicho -desde que comenzaste ojalá hubieses tenido mi carácter, yo estaba loco-. Alcancé ver a jugar a mi padre muy poco, para mí era el mejor jugador de baloncesto que ha tenido Honduras y así me enorgullezco de él; antes se me criticaba el tema de compromiso en defensa, yo siempre he sido un jugador que técnicamente se me han dado las cosas naturales, pero en la fase defensiva me criticaban. ¿En qué momento cambiaste? Cuando estaba en Génesis y mis últimos torneos en Real España me enfoqué en mejorar esa parte, me comprometí conmigo mismo en esforzarme igual como cuando tenía el balón, dentro de lo que no me gustaba defender, encontrarle gusto y disfrutar al recuperar la pelota. Desde que llegué a Costa Rica he sumado esto a mi juego, de hecho, la mayor parte de este torneo lo he jugado como doble cinco porque el profe Luis Marín me ha dicho que ataco y defiendo. He sumado la parte defensiva a mi juego para ser un jugador más completo y tener más posibilidades de ser un jugador polifuncional porque la parte de atacar ya la traigo.

¿Qué tanto has evolucionado, porque creo que la gente de fútbol de Honduras no está informada de lo que estás haciendo Yo lo siento igual, Sporting es un equipo que recién ascendió en la Liga Profesional de Costa Rica y eso hace que el aficionado o la prensa pierda interés por el club donde estoy, pero vos has sido testigo cuando Alex López vino aquí y sí han sonado, los mencionaban. Nunca he sido de darle cabeza a lo que diga la gente, pero siento que me ha afectado más que todo en selección porque he jugado todos los partidos de titular, pero es complicado porque uno siente que no está sonando tanto en el país y por eso un llamado se pone más difícil. Las cosas me han salido bien, llevo goles y asistencias, pero el trabajo que estoy haciendo al igual que Getsel Montes o Germán Mejía -cuando vino- no suena. ¿Crees que de repente están subestimando lo que estás haciendo en Costa Rica porque no se habla de Alejandro Reyes? No sé si estarán subestimando mi trabajo, no le he dado cabeza a las redes, de hecho, no tengo actualmente; pero las cosas me han salido bien, he ganado varios reconocimientos de ‘mejor jugador del partido’, he metido goles y asistencias. Para mí la liga tica es muy buena, pero yo me enfoco en hacer mi trabajo y no pierdo las esperanzas que el profe (Reinaldo Rueda) me vuelva a llamar, de hecho, cuando estuve en Génesis me llevó a un par de partidos. Lo que más disfruto es la Selección, sigo trabajando para que me vuelvan a tomar en cuenta. En los partidos que me llevó no estuve en la lista, me quedó esa espinita que estuve allí y que pude tener la oportunidad. ¿Cómo evalúas la experiencia en conjunto? La valoro bien, con el grupo ya había compartido en Copa Oro anteriores con Fabián Coito. Había exjugadores de Olimpia y de Real España. Siempre trato de tener buenas relaciones con mis compañeros y manejarme tranquilo. En lo futbolístico también, siempre me esforzaba al máximo, decía que trajeron a la selección y tenía que meterle con todo, para mí fue como una oportunidad de oro cuando valoraron mi trabajo en Génesis. En los entrenamientos le metía con todo con cualquier cosa que me ponía el profesor Rueda pensando en asegurar una posición.