El Girondins de Burdeos de Alberth Elis se deja remontar un 2-0 y está al borde del descenso en Francia

Tras 34 jornadas disputadas, el Girondins solo ganó cinco partidos y ha encajado 84 goles, son penúltimos en la tabla de posiciones de la Ligue 1.

Más complicado aún lo tiene el colista Metz, que volvió a perder en casa ante Brest (11º) y queda a 7 puntos del Saint Etienne, que ocupa la 18ª plaza que obliga a jugar una eliminatoria contra un equipo de la Ligue 2 para decidir quién jugará en la élite la próxima temporada.

LO QUE LE RESTA AL EQUIPO DE ELIS POR LA SALVACIÓN

Burdeos vs Niza -Domingo 1 de mayo-

Angers vs Burdeos -Domingo 8 de mayo-

Burdeos vs Lorient -Sábado 14 de mayo-

Stade Brestois vs Burdeos -Sábado 21 de mayo-

Alberth Elis solo tendrá que ver cómo les va a sus compañeros, ya que se recupera de una lesión de meniscos. El jugador hondureño anotó nueve goles en 19 partidos en la temporada con el virtual descendido Burdeos.