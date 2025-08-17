David Ruiz saldría del Inter Miami: los dos clubes que lo quieren fichar y la prioridad que le da a la Selección de Honduras

Se trata del joven mediocampista David Ruiz, quien tendría las horas contadas en el Inter Miami de la MLS . El jugador, que viene saliendo de una lesión, podría decirle adiós a Messi y compañía para enrolarse con otro club de la misma liga norteamericana.

Por la mañana DIEZ confirmó el nombre del club al que irá Deiby Flores , quien dejó el Toronto FC para sumarse a la Saudí Pro League , donde será compañero de Romell Quioto en el Al-Najma SC . Ahora se viene otro movimiento dentro de nuestro portafolio de legionarios.

El mercado hondureño sigue abierto y activo en este verano del 2025, donde varios jugadores nacionales han cambiado de club en el mundo y algunos otros han tomado a bien darle un giro a su carrera y salir de la Liga Nacional.

José Armando Rodríguez, periodista que sigue toda la actualidad del Inter Miami avanzaba sobre la posibilidad que Ruiz tenía de salir a préstamo del club de la Florida, pero sería con las contemplaciones que el club rosado pondría sobre la mesa. A su vez, informaba que lo del Real Zaragoza de España era falso.

Por otro lado, DIEZ confirmó que el Toronto FC y el Atlanta United son los dos clubes que han tocado a la puerta de David Beckham para saber la actualidad de David Ruiz y abordar un posible traspaso en este mercado que aún sigue abierto.

En Brasil también buscan los servicios del catracho, no obstante, ni el jugador ni el Inter Miami lo ven con buenos ojos en esta ventana de transferencias, lo verían para inicios del 2026. La decisión de Ruiz sería quedarse en la MLS por la cercanía que tiene el jugador con la Selección de Honduras.

David Ruiz le ha dado prioridad a la 'H' y por ende desea la continuidad en la MLS por el deseo que mantiene el ser parte del equipo que dirige Reinaldo Rueda, algo que habla muy bien del colocho y su compromiso con el equipo de todos. No contemplará ofertas fuera de los Estados Unidos y Canadá.