David Ruiz saldría del Inter Miami: los dos clubes que lo quieren fichar y la prioridad que le da a la Selección de Honduras

El mercado hondureño sigue abierto y activo en este verano del 2025, donde varios jugadores nacionales han cambiado de club en el mundo y algunos otros han tomado a bien darle un giro a su carrera y salir de la Liga Nacional.Por la mañana <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/confirmado-equipo-deiby-flores-mls-arabia-saudita-tendra-companero-especial-PG27035947" target="_blank">DIEZ confirmó el nombre del club al que irá Deiby Flores</a></b>, quien dejó el <b>Toronto FC </b>para sumarse a la <b>Saudí Pro League</b>, donde será compañero de Romell Quioto en el<b> Al-Najma SC</b>. Ahora se viene otro movimiento dentro de nuestro portafolio de legionarios.Se trata del joven mediocampista <b>David Ruiz,</b> quien tendría las horas contadas en el <b>Inter Miami </b>de la <b>MLS</b>. El jugador, que viene saliendo de una lesión, podría decirle adiós a Messi y compañía para enrolarse con otro club de la misma liga norteamericana.