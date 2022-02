$!De Alessandro Baquedano, el hondureño que anhela probarse en Liga Nacional: “Llevo el nombre de Del Piero”

“De Honduras recuerdo muchas las potras, allí empezó todo. Fue a mis nueves años cuando con mi padre, Douglas, que decidimos irnos hacia Estados Unidos. Mi cumpleaños número 10 recuerdo que lo pasé en Monterrey, México, en el camino hacia nuestro nuevo hogar. Siempre he vivido con mi papá, él era fanático de Del Piero, por eso llevo su nombre”, comentó Diego.

“El uno contra uno es mi fuerte, soy alguien que puede manejar los tiempos cuando se ataque, intento profundizar y terminar la jugada con un disparo hacia al arco, cuento con buena pegada. También soy bueno cerrando los espacios en defensas cuando nos replegamos”, se describió el catracho, hijo además de Ivania Casco.

“Mi debut fue en un partido de cuartos de final ante la academia de Morelia. Recién me había incorporado al equipo y no estaba a tono, pero ingresé en el último cuarto de partido, cuando perdiamos 0-1, y me pusieron de delantero sólo para anotar dos goles: uno de volea y otro de cabeza. Posteriormente, nos consagramos campeones”, relató.