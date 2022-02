Deiby Flores contra histórico y Elis vs Mónaco: Así jugarán los legionarios hondureños este fin de semana

Luis Palma tiene nuevo entrenador y buscará jugar por primera vez de titular contra el histórico PAOK. El partido es a las 11:30 de la mañana.

Viernes

-Cerro Largo vs Plaza Colonia (5:00 P.M)

Sábado

-Jonathan Rubio - União Desportiva Vilafranquense vs Académica de Coimbra (5:00 A.M)

-Rigoberto Rivas - Reggina vs Pordenone (7:00A.M)

-Bryan Róchez - Casa Pia Atlético Clube vs Nacional de Madeira (8:00 A.M)

-Choco Lozano - Cádiz vs Getafe (11:30 A.M)

-Deiby Flores - Panetolikos vs Panathinaikos (11:30 A.M)

-Kevin López - Sololá vs Comunicaciones (3:00 P.M)

-Jairo Róchez - Chalatenango vs Jocoro FC (7:00 P.M)

-Darixon Vuelto - Pérez Zeledón vs Saprissa (8:00 P.M)

Domingo

-Alberth Elis -Girondins de Burdeos vs Mónaco (10:05 A.M)

-Alex López y Bryan Félix Alajuelense vs Jicaral (3:00 P.M)

-Luis Palma - Aris Sálonica vs PAOK (11:30 A.M)

-Roger Rojas -Guanacasteca vs Sporting San José (3:00 P.M)