Fredy Vargas, el hondureño que fue dirigido por asistente de Pep, jugó en el AC Milán y ahora cumple su sueño en el Leganés

Asimismo, contó a DIEZ que ha tenido un recorrido impresionante en distintos equipos: como ser la sub 19 de AC Milan (Italia) y su actual equipo, Leganés (España).

ENTREVISTA |

¿Cómo llegó esa pasión de jugar, desde que edad lo haces?

Comencé a jugar a los 6 años de ahí nunca paré porque la pasión y el amor del fútbol está nacido en la familia Vargas. Desde pequeño mi familia veía todos los partidos del Real Madrid y yo ya jugaba con mi hermano y mi padre.

¿En qué equipos de Estados Unidos te consolidaste mejor?

Yo jugué para Downtown United Soccer Club y Champs Soccer Academy. Y bueno los dos me ayudaron muchísimo en el desarrollo y en las conexiones del juego.

¿Tu paso por el Milán, por qué no te quedaste?

No me quede en el Milán porque tenía 17 años. Y como mis padres no son Europeos, no me podían fichar hasta que cumpliera los 18. Y bueno después de ahí pego el COVID

¿Cómo llegaste España?

Llegué a España con las conexiones desde pequeño. Yo he viajando a Europa desde los 13 años y bueno de ahí aprendí mucho en el mundo de fútbol y conocí mucha gente buena que me han ayudado a ser el jugador que soy ahora.