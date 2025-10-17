Legionarios

Selección de Honduras en alerta roja: Getsel Montes no jugó con Herediano por lesión que lo complicaría para la Eliminatoria

El futbolista no fue uniformado por el Herediano para el duelo ante Alajuelense. La lesión parece compleja y se perdería los partidos de noviembre de 2025.

    Getsel Montes no apareció entre los convocados del Herediano ante Alajuelense por la Liga de Costa Rica.

     Mario O. Figueroa
2025-10-17

El defensor hondureño Getsel Montes encendió las alarmas en su club y en la Selección Nacional tras quedar fuera de la convocatoria del Herediano en el duelo de este viernes ante Alajuelense por el campeonato costarricense. El zaguero no fue tomado en cuenta debido a una lesión sufrida durante la reciente fecha FIFA, en la que formó parte del combinado catracho.

De acuerdo a reportes, Montes presentó molestias físicas al reincorporarse a los entrenamientos del Herediano, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y dejarlo fuera de la lista de convocados. El defensor central permanecerá en observación durante los próximos días mientras se le realizan evaluaciones médicas para determinar la gravedad del problema.

Aunque oficialmente no se ha brindado un tiempo exacto de recuperación, informes desde Costa Rica señalan que Getsel Montes sufrió un desgarro en el posterior, lo que pondría en duda su participación en los compromisos internacionales que se avecinan. Todo dependerá de los resultados de los estudios médicos que el jugador realizará en las próximas horas.

La noticia podría representar un nuevo golpe para la defensa de la Selección de Honduras, que ya arrastra las bajas de Denil Maldonado y Julián Martínez, ambos lesionados. En caso de confirmarse una ausencia prolongada, Reinaldo Rueda tendría que evaluar alternativas de emergencia en la zaga central con miras a los próximos partidos de eliminatoria.

Honduras volverá a la acción el próximo 13 de noviembre ante Nicaragua, un duelo clave en la ruta hacia la Copa del Mundo 2026. El cuerpo técnico nacional seguirá de cerca la evolución de Montes, quien ha sido una pieza habitual en los últimos llamados y uno de los defensores más regulares del proceso actual.

Por ahora, el futbolista se mantiene en recuperación bajo la supervisión del departamento médico del Herediano, mientras se define el tiempo oficial de baja. En caso de confirmarse la lesión prolongada, Honduras perdería a otro de sus pilares defensivos justo en un momento donde la solidez en el fondo se vuelve esencial para sostener las aspiraciones mundialistas.

De acuerdo a informes médicos, existen tres tipos de desgarro: desgarro leve (Grado 1 - Tiempo de recuperación entre una a dos semanas), desgarro moderado (Grado 2 - Tiempo de recuperación de tres a seis semanas) y desgarro severo (Grado 3 - Tiempo de recuperación de seis a 12 semanas)

Periodista

Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
