El hondureño Elmer Güity se despide del Cartaginés de Costa Rica: “Gracias por la confianza”

Costa Rica se queda sin un embajador más del fútbol de Honduras luego de conocerse la baja del lateral izquierdo hondureño Elmer Güity con el Cartaginés, que días atrás había anunciado la baja del también catracho Roger Rojas.

VER MÁS: Rumores y fichajes del fútbol de Honduras para el 2022

El futbolista catracho se ha despedido en sus redes sociales personales de la entidad costarricense, cuando se creía que iba a continuar con la institución tica. Agradeció al club por la oportunidad de vestir sus colores.

“Gracias Cartaginés por la confianza que me dieron de llegar a una institución grande y respetable, solo palabras de agradecimiento a la gran afición brumosa por todos su mensajes de apoyo antes de cada partido y el momento en el cual llegué al club. A veces las cosas no salen como uno quiere pero Dios tiene el control de todo. Muchos éxitos a todos los brumosos y muchas bendiciones, me despido de ustedes y siempre los llevaré en mi corazón”, escribió.