Saprissa deja en el camino al Alajuelense de Alex López y disputarán la gran final ante Herediano

Alajuelense y Alex López igualaron este domingo 0-0 frente al Saprissa en el estadio Alejandro Morera Soto por la segunda final de la Liga Promerica 2021 en Costa Rica.

En la primera final, Saprissa logró sacar una ventaja de 2-1 y gracias al empate sin goles de este choque de ida van por el título del torneo Apertura.

El volante hondureño, Alex López, no apareció en el 11 titular, pero sí ingresó en el segundo tiempo. Al final no pudo marcar la diferencia y el Alajuelense no encontró los goles en su propia casa y ante su afición.

Hay que mencionar que el Alajuelense falló un penal. Aaron Cruz fue la figura de los Morados al detenerle el lanzamiento al mexicano Daniel Arreola. El rumbo del partido pudo ser distinto si hubiese marcado.

Por último, resaltar que la barra del Alajuelense invadió a la cancha para increpar a algunos jugadores tras el nuevo fracaso en la Liga de Costa Rica.