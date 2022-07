Jonathan Rubio adelanta el país donde jugará, su marginamiento en la Selección de Honduras y la llegada de Diego Vázquez

Mi sueño es jugar lo más alto posible aquí en Europa, pero todavía infelizmente no he logrado ese sueño, pero la fe está siempre ahí; el trabajo y esfuerzo es lo que nos hará llegar a ese objetivo de la mano de Dios. Si de mí dependiera, yo quisiera estar en un equipo de primera división de un gran club, pero sé que este año no será fácil por lo que he pasado y debo ser consciente de eso.

La temporada infelizmente no salieron bien las cosas, fue una campaña difícil con un descenso y fue bastante duro para todos nosotros. Para mí aún más cuando en la Selección las cosas no salieron como esperábamos y se terminó un año difícil, pero gracia a Dios puede jugar todos los partidos con Académica, un año constante y al final

¿El tema del pasaporte extracomunitario te ayuda de alguna manera?

Eso hablaba con la familia y hay veces que uno piensa que cuando ya es el momento surgen este tipo de cosas. Para mí lo del pasaporte fue una de las mejores cosas que me pasó esta temporada, no solo en lo futbolístico, sino en lo personal, es algo que me costó en años de sacrificio.

¿Te gustaría jugar en una liga diferente a la portuguesa?

Si yo voy a salir de Portugal debe de ser por algo mucho mejor de lo que tengo aquí, ya que gracias a Dios es casi mi casa, tengo sobre ocho años, mi familia y amigos viven aquí. Debe ser deportivamente mejor, económicamente también, y hasta el día de hoy esa oferta no se ha dado y soy sincero.

¿Pero han habido otras propuestas?

Yo he hecho carrera aquí y dónde he tenido las mejores propuestas. Creo que tengo entre tengo entre 150 a 200 partidos entre primera y segunda división. Las mejores ofertas han sido de Portugal.

¿Hay alguna oferta formal en este momento?

Sí, ya he tenido algunas propuestas, no lo voy a negar, pero hasta el momento son del medio local y que es de donde más me conocen. Estoy analizando y en esta semana tomo una decisión porque las pretemporadas ya comenzaron y yo tuve una mala experiencia por esperar mucho.

¿Cuántas ofertas y si son de equipos de primera división?

Fuera de Portugal si he tenido cosas concretas, dos o tres equipos que han presentado ofertas concretas, pero al día de hoy, mi mejor opción pasa por Portugal. Yo creo que mi futuro para por este lindo país en donde me siento bien.

¿Cómo que no quieres salir de Portugal?

Lo primordial en este momento para mí es la parte deportiva, tengo 25 años y no puedo ver la parte económica. Si fuera por dinero no estaría en Portugal, aquí no es un país para hacer dinero y el que lo piense está equivocado y debe buscar otro mercado. Mis decisiones pasan por lo deportivo. Si yo voy a salir a una liga turca a Grecia u otro mercado tiene que ser algo mucho mejor de lo que tengo aquí y hasta el momento no lo he tenido.