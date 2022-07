Jonathan Rubio ficha para un histórico de Portugal, el Académico de Viseu, un club con 105 años de fundación

Jonathan Rubio ha forjado un alto porcentaje de su carrera profesional en el fútbol de Portugal y en el camino le ha tocado llenarse de experiencias, al punto de que en su reciente temporada en el balompié luso saboreó el amargo trago que representa un descenso.



El volante catracho pasó de la segunda división a la tercera con el Académica de Coimbra; sin embargo, Rubio Toro, le da vuelta a la página y tras su salida del A Briosa ya tiene nuevo equipo.



DIEZ pudo conocer que la nueva casa del hondureño de 25 años será el Académico de Viseu de la LigaPro (segunda división de Portugal). Jonathan fue oficializado por el equipo este día.

Jonathan Rubio adelanta el país donde jugará, su marginamiento en la Selección de Honduras y la llegada de Diego Vázquez

Rubio llegó en 2015 a Portugal y a pesar de que tuvo un corto recorrido por España, su vida futbolística se ha desarrollado por aquel país al grado de que consiguió el pasaporte comunitario portugués.

“Yo creo que mi futuro pasa por este lindo país en donde me siento bien. Lo primordial en este momento para mí es la parte deportiva, tengo 25 años y no puedo ver la parte económica. Si fuera por dinero no estaría en Portugal, aquí no es un país para hacer dinero y el que lo piense está equivocado y debe buscar otro mercado”, dice Rubio.