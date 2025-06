"Sin embargo, nunca puede ser antes del 30 de junio, fecha en la que vende el derecho preferencial de compra que el Real Zaragoza tiene sobre el hondureño", añade.

Arriaga sigue siendo ficha del Partizán de Serbia y Real Zaragoza tiene la prioridad en su compra. No obstante, desde España se ha informado que Zaragoza ha buscado cambiar los términos en la compra, algo que no ha gustado al volante.

Tras viajar a Canadá para el debut en Copa Oro, Arriaga dijo: “Claro que me gustaría quedarme en el Real Zaragoza si se da esa opción, me sentí muy querido y arropado allí, pero no depende solo de mí. No sé lo que están hablando mis agentes y los clubs y no sé lo que puede pasar".

La "H" debutará en la Copa Oro este martes 17 de junio a las 8:30 PM ante Canadá en Vancouver, hora de Honduras. La Bicolor está integrada en el grupo D junto a las selecciones de Canadá El Salvador y Curazao.