¿Kervin Arriaga se va a Italia? Técnico del Levante habló sobre el futuro del hondureño antes de enfrentar al Real Madrid

El Levante visita este sábado a un Real Madrid en crisis y con el futuro de Kervin Arriaga por los aires. El volante hondureño tendría las horas contadas en el cuadro granota tras confirmarse que ha despertado el interés del Genoa italiano. De acuerdo con los reportes de la prensa española, el equipo de la Serie A prepara una oferta que ronda los 5 millones de euros por el traspaso de Arriaga. Y sobre esto se ha pronunciado su técnico Luís Castro en la conferencia de prensa previa al duelo ante los blancos.

"Yo no he hablado con Kervin de eso. Es normal que se hable de estas cosas. Como he dicho antes, para Kervin u otros jugadores, el mercado está abierto. Si viniera una oferta que puede ser buena para el club, el Levante lo hará (venta). Cuando el mercado está abierto, siempre hay clubes que miran nuestros jugadores. Pero en este momento, está todo normal", explicó el entrenador del Levante acerca del futuro del catracho. Luís Castro también fue consultado sobre si ha mantenido pláticas con José Danvila, máximo accionista del Levante, por la posible marcha de Arriaga durante este mercado invernal y contar con un recambio. "Hablo de tantas cosas con Danvila que, si digo todo lo que hablamos, vas a pensar que vamos a perder toda la plantilla y va a venir otra nueva. Estamos listos para todo lo que pueda pasar. Para todas las posiciones estamos listos. No es de Arriaga, si no de todas las posiciones. Si mañana viene alguien y dan 20 millones por el entrenador, también tienen que cambiar. Estamos listos para muchas cosas", sostuvo el portugués. "No hemos hablado en particular de uno u otro. Por ejemplo, han venido Paco y Ugo, y yo no sabía que ellos eran los dos primeros en venir. Para salir, todo depende de las propuestas. Tenemos que estar atentos y preparados para todo. Si hay uno que sale, es posible que haya otro que entre. Si sale Kervin, en este momento tenemos jugadores suficientes para el mediocampo", sentenció.