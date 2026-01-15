El futuro de Kervin Arriaga está en Italia, los últimos detalles sobre su fichaje: "Ya tienen su reemplazo"

Kervin Arriaga ha sido noticia durante los últimos días en este mercado de fichajes de invierno cuando medios españoles informaron sobre el interés que han mostrado equipos de las mejores ligas de Europa por el "Misilito", quien está viviendo un gran presente con el Levante de España, siendo titular indiscutible y una pieza clave para el conjunto blaugrana. El periodista español, Germán Muñoz, de el Chiringuito de Jugones, adelantó sobre los equipos que tienen en la mira al volante hondureño de 28 años. Muñoz, quién cubre de cerca la fuente de los equipos en Valencia, mencionó que Atalanta, Genoa y desde la Premier League de Inglaterra siguen de cerca los pasos de Kervin en el fútbol español. Diario DIEZ platicó con Germán, quien profundizó detalles sobre la posible salida de el "Misilito" del Levante de la primera división, en primera instancia el comunicador español arrancó con el buen paso que está realizando el hondureño y resaltó la importancia en el esquema del entrenador portugués Luis Castro.

"En el Levante ha explotado a nivel futbolístico. Se ha convertido en una pieza clave en la medular del conjunto Granota, primero con el técnico Julián Calero y ahora con el portugués Luis Castro. Es titular indiscutible, ha jugado 16 de las 19 jornadas y acumula muchos minutos, lo que ha despertado el interés de varios clubes europeos," comenzó diciendo el periodista de El Chiringuito de Jugones. Ante los rumores de los equipos que llevan la pista de Kervin, aseguró, "Genoa es el que está mejor posicionado, es el club que va en cabeza para hacerse con los servicios de Arriaga. He hablado en las últimas horas con el entorno del jugador y me insisten en que es una posibilidad muy real que en este mercado invernal pueda fichar por el equipo italiano." Germán Muñoz informaba a DIEZ que ya el Genoa presentará una oferta por el hondureño, "en las próximas horas harán una oferta que supera los 5 millones de euros. Es una oferta importante para el Levante, que es un club con necesidades económicas y que necesita vender jugadores para poder reforzarse."