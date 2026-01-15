El futuro de Kervin Arriaga está en Italia, los últimos detalles sobre su fichaje: "Ya tienen su reemplazo"

Ante una posible salida de Kervin a la <b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/italia">Serie A</a></b>, Levante fichó al mediocampista <b>Ugo Raghouber</b>, procedente del <b>Lille </b>de <b>Francia</b>, en calidad de préstamo. Sobre esta contratación, Muñoz mencionaba que es una operación independiente, pero pensada como un posible recambio por Arriaga.En cuanto al tema económico, aseguró que <b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana">Levante</a></b> no pasa por el mejor momento financiero y que buscan ingresos para mejorar en ese aspecto, pese a que el "Misilito" es una pieza clave para el equipo, no se cerrará a retener al jugador en el equipo.Germán también aclaró la postura que tiene el hondureño ante una posible salida, "Está tranquilo y centrado en el Levante. El equipo atraviesa un momento complicado en la Liga, está en puestos bajos, y Kervin está muy comprometido con ayudar a sacarlo adelante."Y agregó, "El ha caído muy bien en la afición y se ha convertido en un ídolo del levantinismo. La gente lo quiere mucho y él también le ha tomado cariño al club. Sus agentes están trabajando en la negociación, pero el jugador está centrado en lo deportivo."Para finalizar, Muñoz habló sobre la postura del entrenador luso, Luis Castro ante una posible salida de un jugador tan importante como Arriaga, "No creo que al técnico le haga gracia perderlo (Kervin), especialmente por la situación del equipo. Es una pieza clave, un guerrero, como él mismo se define, y muy valorado tanto por el cuerpo técnico como por el vestuario.<b><a href="https://www.diez.hn/legionarios/kervin-arriaga-millones-levante-delantera-fichaje-encuentran-sustituto-genova-premier-league-MB28925944">Kervin Arriaga</a></b> tiene una cláusula de salida de 20 millones de euros, pero el club estaría dispuesto a negociar para darle una salida rápida al catracho en este mercado de invierno, la fecha límite de transferencias en Europa es hasta el 2 de febrero.