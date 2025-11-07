Kervin Arriaga contra el poderoso Atlético de Madrid: hora y dónde ver la Liga Española

Lo tiene presente el Atlético, que sufre la baja de Robin Le Normand, al menos un mes y medio fuera de la competición tras dañarse la cápsula posterior y el músculo semimembranoso de la rodilla izquierda el pasado martes ante el Union Saint-Gilloise, y está pendiente de Nico González, por un golpe, y Juan Musso, por faringoamigdalitis.En el Levante, su entrenador, Julián Calero, no podrá contar con los lesionados Pablo Martínez, con un esguince de tobillo, y Carlos Espí, que sufrió en el último partido una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará las próximas semanas de baja. Tampoco estará en el Metropolitano Unai Vencedor, que fue expulsado ante el Celta con roja directa.Mientras, el delantero Iván Romero y el centrocampista Oriol Rey se han recuperado a tiempo de sus respectivas dolencias y, aunque no están al cien por ciento, viajarán con el equipo a Madrid. Para suplir a Vencedor, el entrenador del Levante podría contar con Olasa, que ya fue el elegido por Calero en el descanso del choque ante el Celta tras su expulsión. Si el técnico quiere reforzar todavía más la medular podría adelantar al central Unai y dejar en ataque al tridente formado por Brugué, Carlos Álvarez y Etta Eyong.