Los mejores futbolistas de Honduras

Honduras es una de las naciones más potentes de toda la Concacaf. Pese a que la selección atraviesa un periodo en el que se ha ausentado de las dos últimas Copas del Mundo, la “H” ha tenido épocas doradas donde varios de sus jugadores competían con los mejores cada fin de semana.

Pese a que aquella generación dorada va a ser difícil de olvidar, Honduras ha conseguido resurgir de sus cenizas, pudiendo lograr la clasificación al Mundial de 2026 esta misma semana tras 12 años de ausencia, haciendo de la clasificación de la bicolor una apuesta deportiva segura.

Esta clasificación puede darse gracias a la gran cantidad de futbolistas hondureños que brillan, o están comenzando a hacerlo, en las principales ligas de varios de los continentes que componen nuestro planeta, con jugadores repartidos por países como México, Arabia Saudita o Polonia.

En el día de hoy, como “homenaje” a los jugadores que pueden devolver a Honduras a una cita mundialista tras ausentarse las dos pasadas ediciones, hablaremos sobre los mejores futbolistas hondureños en la actualidad.

Luis Palma

Quizá el mejor jugador hondureño en la actualidad, el extremo vertiginoso que busca conquistar Europa paso a paso, Luis Palma, la nueva estrella del Lech Poznan. Criado en el CDS Vida, Luis Palma abandonó Honduras muy joven, yéndose cedido al Real Monarchs de los Estados Unidos.

Tras poner patas arriba la MLS Next, división de formación compuesta por los equipos “B” de la Major League Soccer, Luis Palma volvió brevemente al club que le vio crecer, el CSD Vida, para, posteriormente, dar un salto de gigante a uno de los gigantes griegos, el Aris Salónica.

Dos grandes temporadas que le hicieron ser la estrella del Aris hicieron que el Celtic, el gigante de Escocia, llamase a la puerta y pagase casi cinco millones de euros por el pase del jugador. Pese a que en Escocia no tuvo continuidad tras una muy buena primera temporada, y una cesión poco productiva a Olympiacos, Luis Palma busca resurgir en el Lech Poznan donde buscará devolver al equipo polaco a la gloria nacional.

David Ruíz

Una de las mayores joyas del fútbol hondureño, David Ruíz tenía que estar en esta lista. Pese a que el joven pivote aún tenga mucho fútbol en sus piernas y sea uno de los futbolistas más jóvenes de la selección, el futbolista nativo de Florida busca ser el presente y futuro del Inter Miami.

Junto a un tal Leo Messi, el pivote del Inter Miami ha mostrado su solidez en un esquema donde, junto a Sergio Busquets, ha conseguido madurar como futbolista. Después de que el futbolista español anunciase su retirada del fútbol profesional, David Ruíz es el candidato número uno en tomar el relevo del que fuera campeón del mundo con España y una de las mayores leyendas del FC Barcelona.

Kervin Arriaga

El único futbolista hondureño en las tres grandes ligas de Europa, Kervin Arriaga ha conseguido hacerse un hueco en el Levante de España tras varias temporadas mostrando su solidez en el centro del campo.

El que fuera canterano de Platense y posteriormente futbolista de Marathón puso rumbo a Estados Unidos en el año 2022, tras poner el fútbol hondureño patas arriba. Concretamente en Minnesota, Arriaga se convirtió en un habitual en la MLS, siendo uno de los pilares de uno de los equipos más recientes de la liga estadounidense.

Tras marcharse traspasado al Partizan de Serbia y dar el salto a Europa, las cosas no fueron como se esperaban para el de Puerto Cortés, que tuvo que irse cedido al Zaragoza de España. Después de una fantástica temporada en la segunda división, el Levante, recién ascendido a LaLiga, llamó a la puerta y le incorporó al equipo.

Bajo los mandos de Julián Calero, Arriaga ha conseguido hacerse un hueco en el que, para muchos, es uno de los equipos revelación en este inicio de liga en España, posicionando al equipo en la media tabla.

Choco Lozano

Por último, toca hablar sobre el mejor futbolista hondureño en esta etapa de “transición”: el Choco Lozano. El ya veterano delantero que juega en el Santos Laguna de México ha sido uno de los pilares de la selección en la última década.

Formado en Olimpia, el Choco Lozano abandonó Honduras muy joven, poniendo rumbo a la cantera del Valencia. Tras brillar en las inferiores de España, y encadenando varias cesiones a Tenerife y Alcoyano, el Choco volvió brevemente a Honduras para, posteriormente, fichar por el FC Barcelona. Pese a que su etapa en el Barça fuese breve, le sirvió para asentarse en España, llegando al Girona.

Tras dos temporadas en Primera División, el Cádiz aprovechó el descenso del Girona para llevarse al delantero hondureño, un fichaje que salió muy bien y consolidó al Choco en España. Pese a que su paso por Getafe y Almería no fuese tan bueno, ya en México el Choco busca mantenerse en forma para llevar a Honduras de vuelta al mundial.