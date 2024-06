Luis Palma aclara tema de supuesta salida del Celtic y cree que Honduras estará en el Mundial 2026

“Primera vez que escucho eso, no tengo idea, tengo un año con Celtic, me faltan tres o cuatro más, ahora debo enfocarme en lo que viene, volver al nivel que estaba cuando llegué. No me falta mucho de estar en ese nivel, la pretemporada será importante para volver a quedar campeones, tengo que esforzarme para seguir en ese camino”, comenzó diciendo el atacante de 24 años de edad.

Para Luis Palma sabe que esta es una buena oportunidad para ver a Honduras en otro Mundial (el cuarto) por lo que asegura que el grupo está enfocado y lucharán para lograrlo.

“Muchas personas me preguntan si iremos al Mundial y yo les digo que ‘sí’, es obligatorio cuando se trata de la Selección, espero que sigamos por ese buen camino, los compañeros saben de lo que nos estamos jugando, a la afición que se ilusionen con nosotros que vamos a dar todo para estar en el Mundial”, dijo el ex del Vida y Aris Salónica de Grecia.