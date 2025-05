Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, tiene a David Ruiz entre sus legionarios para competir al máximo. La Bicolor tiene programados el 7 y 10 de junio los partidos eliminatorios de Concacaf contra Islas Caimán y Antigua.

Además, la Copa Oro 2025 donde la Selección de Honduras se medirá en la primera ronda contra Canadá, El Salvador y Curazao el 17, 21 y 24 de junio respectivamente.

Consultado por los medios de comunicación en la conferencia de prensa sobre la presencia de jugadores del Inter Miami en Copa Oro, Mascherano destacó que: "de momento no nos han dicho nada, es un tema a ver. Tenemos tantas cosas en el futuro cercano, tenemos que ver la decisión de cada una de las Federaciones, no tenemos comentarios de ellos".

El entrenador se plantea algunos refuerzos: "estamos viendo. No es fácil, acá hay un presupuesto. Traer por traer no tiene sentido, tenemos que apuntar algo que nos refuerce como equipo y el club está viendo posibilidades en la parte ofensiva. Me gustaría traer uno o dos jugadores que nos puedan reforzar en la parte ofensiva".

Inter Miami tendrá 6 partidos de la temporada 2025 de la MLS previo a su debut en el Mundial de Clubes, que será el 14 de junio contra Al Ahly. Además jugarán contra Porto y Palmeiras en la primera fase el 19 y 23 de junio respectivamente.