Presidente de Boavista devela el futuro de Alberth Elis: la claúsula de compra y precio de venta al FC Girondins

Durante la conversación con medio galo Sud Ouest, e l dirigente luso detalló que el equipo francés no ha ejecutado la opción de compra que podría superar los seis millones de euros, además de la cláusula que tienen los portugueses en caso de una venta a futuro.

”¿Si existe el temor de que el Boavista sea menos importante que el Burdeos para Gérard López, con el ejemplo de las cesión de Albert Elis y Ricardo Mangas en particular? No significa nada. Como he dicho más de una vez, los dos clubes son completamente autónomos y tienen proyectos diferentes”, soltó.