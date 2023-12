¿Olimpia? Romell Quioto revela detalles de su futuro y habla sobre regresar a la Selección de Honduras

“La otra semana empiezo gimnasio para mantenerme y cuando ellos ( Olimpia ) inicien pretemporada, si me da tiempo tiempo, voy a entrenar con ellos”, comentó.

Hacer la pretemporada con Olimpia es algo que no descarta si no llega una oportunidad de irse al extranjero.

Asimismo, Romell Quioto se pronunció sobre la Selección Nacional de Honduras. Para los partidos ante México fue desconvocado debido a que no se presentó en tiempo y forma a la concentración en Tegucigalpa.

Reinaldo Rueda lo sacó de la lista y las cosas al parecer no terminaron bien. Pese a todo esto, Quioto desea estar en decisivo duelo ante Costa Rica, donde estará en juego el boleto a la Copa América.

“Ya para ese partido creo que voy a estar en forma y si el profesor decide tomarme en cuenta bienvenido sea. Yo he sido el jugador que siempre he levantado la mano, va a sonar bien feo, pero en los peores momentos cuando muchos no querían venir, yo era el que estaba ahí”, afirmó Quioto.