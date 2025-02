Rubilio Castillo anuncia acciones contra jugador que lo llamó “simio” en Colombia: “En otro momento lo hubiese golpeado”

DECLARACIONES:

Cuenta lo que vivió con el tema de racismo: "Me dijo levántate simio hijo de tantas... cuando lo escuché no lo creía, me quedo como eh shock. Él cuando se da cuenta de lo que me dijo me quiso dar la mano, allí se ve cuando yo me levanto y le digo: hermano porqué tú me dices eso. Se lo dije dos veces y en el video se ve que me levanto, le comento al árbitro y le comenté lo que me dijo el tipo este, hay que hacer algo. El árbitro me dijo, salí, no escuché yo, está bien, sé que no escuchaste, pero está bien y comenzó la trifulca y me sentí muy afectado en ese momento".

Se controló y evitó golpear al agresor: "Esto no lo hago para sacar ventaja ni para que a él le sacaran la otra amarilla, ni para sacar ventaja deportiva, esto es demasiado grave y con esto no se juega. Yo les comenté a los compañeros y ellos comenzaron a defenderme y Carlos Darwin Quintero hasta se ganó una expulsión que no merecía. Yo dije que no volvía a jugar. En otro momento me hubiese ido encima y le hubiese pegado, pero me quebré en llanto porque me conozco, he sufrido mucho y he vivido cosas que no debían de suceder"

Llegará hasta el final y castigo al agresor: "Me quebranté porque digo, en lugar de ir a pelear o hacer cosas que me iban a aceptar, me quebré, me estaba conteniendo de lo que iba a hacer. Eso fue lo que sucedió, me extrañó, se lo dije al profesor Luis Fernando Suárez, le dije, quiero que esto quede acá y no me dijo nada, pero están los videos y hay que tomar consideración y tener palabra, reconocer cuando uno se equivoca. Si él me dice en la cancha que se equivocó, yo le respondo que no volverá a pasar; pero él salió diciendo que no me dijo nada, pero estaremos yendo hasta las últimas instancias sobre esta situación".

Ya lo había vivido en Honduras: "Lo voy a aclarar porque estoy acostumbrado a que se hable de mí. Cometí errores, todos tenemos vida privada, tengo mi esposa y tres hijos, estamos bien. Tuvimos algunas repercusiones en el pasado y no tengo porque explicarlos y la gente se agarra de allí justificando en base de lo que pasó y lo relacionan por lo que me está sucediendo. Mi vida privada se respeta, algunos la llevan de otra manera, pero nadie es Dios para juzgar a nadie.

Pide respeto para gordos, flacos, pelones: "Lo que viví en Honduras donde lo denuncié este tema de racismo, está en la Fiscalía y lastimosamente no se llegó a la profundidad, pero el expediente está abierto y si me vuelve a ocurrir mañana, pasado en tres días o una semana yo lo volveré a denunciar porque no tiene que suceder, todos somos iguales y no tiene que suceder con el pelón, el gordo, el flaco el chino. Si me vuelve a ocurrir mañana volveré a denunciarlo porque todo mundo se dedica a hablar de mi vida y a mí no me interesa".