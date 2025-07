Hondureño Rubilio Castillo le responde a Dudamel, técnico Deportivo Pereira tras su polémica suplencia

"Yo he conversado con Rubilio, le he marcado que no está en nuestras prioridades. El tiene contrato con el club. Se ha comportado como un profesional. Mientras no se formalice su salida, Rubilio seguirá en el equipo", indicó Dudamel .

Tras lo expresado por Dudamel y resignado a respetar el contrato, el delantero hondureño ha sido muy respetuoso y responsable con su tema contractual.



Ante esta incómoda situación, el cañonero respondió con la siguiente frase en su cuenta de Instagram: "El trabajo no se negocia, a pesar de las circunstancias".

Castillo ha venido expresando su difícil situación que vive en su club y por medio de sus redes sociales se ha desahogado con mensajes de positivismo en medio de este duro momento que pasa.

Mientras que en su cuenta de X fue: “No te rindas nunca, cada obstáculo es una oportunidad para demostrar tu fuerza.”

El delantero hondureño ha disputado 13 partidos, entre Copa y Liga, en este 2025 con el Deportivo Pereira, en ellos ha marcado tres goles y brindado una asistencia.

Su futuro es incierto mientras no logre resolver una salida digna de la institución, ya que Dudamel ya fichó otro atacante y eso apaga más la opción que el catracho sume minutos.