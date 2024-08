¿Jugará en Liga Nacional? Lo que pasa con el italo-hondureño Valerio Marinacci: “Su sueño es jugar con Honduras”

En ese entonces, el jugador que formaba parte de las inferiores del Lazio de Italia formó parte de un microciclo y posteriormente amistoso de la Sub-20 de Honduras, esto para ir al Mundial de Argentina, sin embargo, no pudo ser electo porque no tenía los papeles hondureños.

“Estamos valorando opciones y gracias a Dios hemos recibido varias propuestas. Valerio estuvo a punto de firmar con un equipo de Italia, pero al final no se llegó a un acuerdo ya que no pudimos ponernos de acuerdo en algunas cosas y por eso no se concretó el traspaso”, reveló Maynor Singüenza, quien funge como el representante del lateral zurdo.

Y añadió: “Se estuvo hablando en algún momento en Albania un equipo muy bueno allí que iba a jugar competición europea pero no se pudo llegar a un acuerdo”.

Marinacci ha estado en la órbita de algunos clubes del fútbol hondureño y dicha posibilidad sigue latente, aunque la prioridad es continuar en el Viejo Continente.

”En estos momentos no se descarta la posibilidad de jugar en la Liga Nacional de Honduras, pero la primera instancia es seguir en Europa”, señaló el agente del italo-hondureño.