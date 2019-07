Rafael Zúniga confirma que se queda en Platense para el Apertura 2019  

Platense empató (1-1) contra San Carlos en el partido por su aniversario número 59 de la historia en el estadio Excelsior. El gol de los escualos los marcó Bruno Volpi, jugador que está a prueba en el equipo.

Te puede interesar: Platense anunciaría oficialmente a sus nuevos fichajes la próxima semana



El guardameta titular por parte del Tiburón, Rafael Zúniga, habló tras el encuentro entre otras cosas del duelo y de la oferta que tuvo del Real España que no se pudo concretar.



Sobre el empate contra San Carlos en el partido de aniversario de Platense: "Fue un bonito fogueo, contra el campeón de Costa Rica (San Carlos) agradecido con Dios por el empate, no se pudo ganar pero sacamos un resultado positivo en el cumpleaños del club".





Y agregó: "El empate nos deja bastantes cosas buenas, el equipo está con hambre y deseos de terminar bien la pretemporada para comenzar con pie derecho el torneo"



Rafael Zúniga pudo haber sido jugador del Real España para el Apertura 2019 pero el mismo portero cuenta por qué las negociaciones no llegaron a buen puerto y decidió quedarse en el Platense.





"Estamos 'claritos', ya le di mi palabra a ellos (Platense) ya solo falta poner la firma y me debo al equipo, vamos a seguir trabajando para sacar adelante al club y conseguir cosas grandes", aseguró el guardameta.



En cuanto a La Máquina mencionó: "La oferta de Real España se abrió, se interesaron en mi pero ellos tienen un excelente portero como Buba López, estuve en condiciones de llegar a pelear un puesto con él pero para estar en Selección Nacional necesitaba seguir con ritmo y jugando. Me quedé aquí y me toca trabajar para ganarme la confianza del profesor Fabián Coito".



Zúniga ya se puso a las ordenes del entrenador panameño, Anthony Torres, con quien ha trabajado poco tiempo y acepta que Platense se está acoplando bien a su idea.



"Es un excelente técnico, creo que poco a poco nos vamos acoplando al trabajo de él con bastantes jóvenes y vamos a seguir trabajando para hacer un buen torneo", cerró.