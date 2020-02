Pedro Troglio llena de elogios a Denil Maldonado: "Me sorprendió desde que lo vi y me dijeron que tenía 20 años"

Pedro Troglio, en una extensa plática ha tocado varios temas, uno de ellos su paso por el fútbol hondureño y del cariño que le tienen los aficionados del Olimpia, lo cual asegura que ayudó el título.

El estratega argentino también comentó la primera vez que vio jugar a Denil Maldonado y que le sorprendió cuando le dijeron su edad que era de 20 años, además no se atrevió a elegir de su equipo.

Troglio aceptó que fue él el que llamó al volante Néstor Ortigoza para traerlo a Olimpia, pero su precio era muy alto, también lo que se le viene a su equipo en la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Seattle Sounders.

¿Podrá lograr el bicampeonato con el plantel que tiene?

Hemos mantenido el mismo equipo, salvo algunas salidas, hemos traído jugadores importantes que están intentando acomodarse, no es fácil, yo lo digo siempre que el poco tiempo de recuperación provoca que no sea normal ponerse bien de entrada, a nosotros nos está costando, no solo en resultados, también en lesiones, el año pasado no teníamos pero porque tuvimos una buena pretemporada, este año ya va Cristian Maidana, Michaell Chirinos y Jorge Álvarez

Nosotros tenemos un plantes bueno, ya se había hecho un esfuerzo con Chirinos, con Arboleda, no podemos ir a buscar cinco o seis jugadores y gastar un montón de dinero, mejor que sean solo dos y en los otros se busca que rindan, por eso se trajo a Mayron, ya había estado en el club y hay que recuperarlo, si ya se trajo a Arboleda se busca un extranjero un poco más cómodo, por eso Cañete que yo lo conozco de Paraguay, pero hay que esperar, estamos bien, no tengo duda que vamos a pelearla

LESIÓN DE MICHAELL CHIRINOS

Uno sabía que podía suceder, por eso no lo ponía en todos los partidos porque había estado tres meses inactivo, había subido unos kilos, con Platense lo pusimos 60 minutos pensando en el clásico, pero ante Motagua aguantó 20 minutos

Pedro Troglio recibió el Premio Diez como el mejor técnico del fútbol hondureño.

¿Estuvo cerca de fichar a Néstor Ortigoza?

Salvo que Ortigoza quiera venir a jugar acá y acepte las condiciones de ganar tres veces menos de lo que ganaba en Argentina, ahora fue a jugar un equipo de una segunda división, capaz le dan lo mismo que le darían aquí, pero está en su país, se tendría que encontrar a alguien como Maidana que quería venir, en un momento lo llamé, luego él, pero económicamente estábamos muy lejos, sí hubo acercamiento, yo tengo una buena relación con él, lo dirigí en Argentinos Juniors, cuando salió de Rosario Central me llamó pero no se podía.

¿Por qué solo renovó por un año?

Yo renové bastante hasta junio del año que viene, para qué hacer un contrato de cinco años si no es ser real, es de resultados, partido a partido, es de momento, hoy tengo un poco de espalda, hoy me pueden criticar porque el equipo no gana, porque ellos quieren que se gane todos los partidos, salimos campeonísimos hace dos meses, pero eso se olvida, si no se gana todo te empiezan a ver de reojo, esto es un día a día, yo no renové, este campeonato vamos a intentar pelearlo, pero no es que si no gano me van a matar

Se ha ganado el cariño del olimpismo

Yo en cada lugar que he estado he generado algo parecido a esto, me pasó en Cerro Porteño donde hoy todavía la gente me recuerda, en la U donde tuve un equipo de chicos y casi salimos campeones, en Gimnasia y acá, tiene que ver un poco la predisposición con la gente, nunca me creí por ser jugador o técnico famoso me ponía en un altar que no existe, yo me saco fotos con la gente o charlamos, así te toman simpatía, además salí campeón

¿Se defiende de las críticas?

Si no quién te defiende, a mí me parece cómico que un un periodista que te escribe por dos partidos y dice que nos equivocamos o que ya va con otro rumbo si están jugando los mismo, el otro día me decían que puse a Axel Gómez en un clásico y cuál es el problema si lo otros tres clásicos los gané con chiquitos Pineda, Edwin Rodríguez, cuando se pierde se busca, Gómez está para jugar, si no por qué levantan la voz que impuso que tienen que jugar los nacidos en 2001 que yo tengo que estoy buscando a quién poner.

Hay equipos que juegan sin presión, en Olimpia es constante, sabes lo que es poner un chico de 18 años a jugar y que no lo haga bien, le quemamos la carrera, si se pierde la gente mata al joven, hablan de que no puede jugar Axel Gómez si hay una bolsa de minutos que respetar entonces olvídense de los jóvenes

¿Qué espera de la Concachampions?

Podemos estar tranquilos que podemos hacerle un gran partido a Seattle, se va a jugar con un equipo con jugadores con un promedio de entre 70 a 100 mil dólares mensuales que por algo están ahí, se va a enfrentar a un equipo de grandes jugadores, pero nosotros le podemos hacer partido.

Ellos no están jugando ahora, los primeros partidos oficiales serán con nosotros, ahora solo amistosos, puede ser una ventaja, nosotros tenemos que recuperarnos de lo mental, tenemos que llegar a ese partido con unas victorias, estamos en condiciones de hacer un gran partido, la concentración de ese partido no es igual que de otro, a veces vamos a una cancha que no están en buen estado, acá contra un equipo, en un buen estadio, luego vamos a Seattle.

¿Qué tal se ha sentido en Honduras?

Cuando se va ganando se te hace todo más llevadero, todo es lindo, si se empieza a perder se dice que no se adaptó, mentiras, perdiste, te adaptar porque la ciudad es linda, tranquila, el país tiene lugares donde uno puede conocer, yo me he sentido cómodo, lo único es la distancia de la familia, mi mujer y los dos chiquitos vienen seguido, a los otros cuatro quizá una vez al año

¿Viaja mucho?

He ido mucho a San Pedro, después acá nos hemos movido acá a los alrededores, Santa Lucía, Valle de Ángeles, el Picacho cuando ha venido un familiar, lo que me gusta es salir a comer, a veces le digo a los profes que salgamos a comer

De todo, carnes, pescado, a veces me invitan gente que te estás haciendo conocido, te invita a la casa y se come típico, estamos cómodos, los dirigentes nos han tratado de primera, seguimos en la pelea que ojalá pueda durar por mucho tiempo

¿Qué jugador hondureño le ha sorprendido?

Denil Maldonado me sorprendió desde que lo vi y cuando me dijeron que tenía 20 años y terminó yéndose a México enseguida, no quiero nombrar de mi equipo porque puedo quedar mal con alguno, hemos armado una lista que yo tengo en un momento que si se va a atraer un extranjero que no hará la diferencia creo que hay que empezar a buscar acá, he estado siguiendo a 10 jugadores de todos los equipos que le estoy haciendo un seguimiento con videos, si me voy a quedar en vez de traer un extranjero que no pueda rendir, prefiero a los del ámbito local que son más económicos y fortalecerlos

Hay talento y también defectos que casi todos los jugadores del mundo lo tienen que es abandonar marcas, no involucrarse en la recuperación de la pelota, lo más importante es que tenga condiciones

¿Hay jerarquía en Olimpia?

Nosotros tenemos jerarquía tenemos que conseguir es que somos un plantel joven y que que vayan ganando personalidad con títulos y victorias porque el promedio de edad es de 21 años, Edwin Rodríguez, Pineda, Álvarez, Pinto, son muy joven, se salió campeón, pero se necesita más tiempo

¿Cree que hay jugadores para exportar al extranjero?

Edwin Rodríguez tiene todo lo que quiere un técnico del mundo, lo que pasa es que acá se ve mucho la técnica, jugar lindo, el fútbol de hoy hay que tener intensidad, porque uno que juegue parado aunque tenga técnica que en algún momento te manda una linda pelota, haciendo un gol de tiro libre, pero en el volumen del campeonato no termina siendo resolutivo, Edwin tiene buen traslado de pelota en velocidad, tendría que llegar más al área para hacer más goles, tiene 19 años con un futuro enorme

A mí me llaman y yo voy dando algunos nombres para que los siguen, lo que pasa es que no hay apurarlo, un ejemplo es Pineda, fue campeón, estuvo en la Selección, no es que ya lo vas a vender en dos millones, dale otro semestre, que se afiance en su país, ya logrado esto y en la Selección ahí sí se puede hacer una exportación