Real de Minas: Presidente desconoce la partida de Raúl Cáceres y habla de las deudas

Se encontraban en sexto lugar de la tabla con la misma cantidad de puntos que el quinto puesto, Vida. 17 puntos era la cosecha hasta la fecha en que se suspendió el Clausura y las esperanzas de jugar liguilla se extingueron en un Real de Minas que este martes perdió al jefe del barco.

Con la salida de Raúl Cáceres el panorama se vuelve sombrío en un Real de Minas que logró una estabilidad futbolística desde su ascenso a Liga Nacional. Por el banquillo pasó Reinaldo Tilguath, mandamás que los ascendió, luego llegó Javier Padilla y con el arribo de Cáceres el onceno de Danlí empezó a dar de qué hablar en Liga Nacional.

¿Sus patrocinadores se han retirado? ¿Cuántos meses de salario se deben? ¿Cuándo van a pagar y si cancelarán todo el monto? ¿Qué jugadores acaban contrato? Son algunas de las preguntas que surgen en estos momentos en torno a Minas. Es por ello que en Diez se platicó con Gerardo Martínez, presidente del equipo, y aclaró las siguiente interrogantes. El directivo comenzó aclarando el tema de Raúl Cáceres y su partida del equipo.

“Ni mi hermano ni yo hemos tomado ninguna decisión en realidad. La verdad que yo no he hablado con él, lo que sí es cierto es que el contrato se le vencía ahorita en el Clausura. Yo siempre lo he dicho, para mí Raúl es buen entrenador. Tal vez en los últimos días con sus entrevistas se han mal entendido algunas situaciones o algún malestar contra nosotros. Si él ya tomó esa decisión sin hablar conmigo, no podemos hacer nada más”, inició contando.

Y agregó: “Conmigo nunca se ha hablado eso, de mi parte no ha salido eso. Lo que yo he dicho es que ya no había contrato ni tampoco hemos visto otra alternativas, es que el fútbol no es la prioridad ahorita. Uno no sabe cuándo se va a comenzar, estar en mayo adelantado algo, no hay razón”.

Rea de Minas tiene tres patrocinadores en su camiseta, empresas que no han decidido si seguirán con el club el siguiente torneo y que pagaron hasta donde se jugó el certamen. “Estamos hablando con los patrocinadores para ver si nos pueden apoyar, todo esto está difícil. Si a equipos grandes se le han ido patrocinadores, ahora a nosotros”, contó Martínez.

Que Real de Minas siga subsistiendo, o tratando de susbsistir como lo ha venido haciendo es complicado. Eso lo reconoce Gerardo Martínez quien mencionó que está latente el plan de vender la institución a nuevos inversionistas.

“Estamos hablando con unos inversionistas, unos chinos están interesados, de Sudamérica. Hay que retomar todas estas pláticas porque la idea era hacerlo al finalizar el torneo. Hay un grupo de inversionistas que iban a venir al país pero el aeropuerto está cerrado, con toda la situación actual no se puede y pues hay que esperar para retomar las cuestiones meramente deportivas”.

Para concluir, Martínez detalló que pagaron la pretemporada y ahora lo que se debe es el Torneo Clausura, más de tres meses. “Estamos esperando en estos días cumplirles por lo menos hasta el 15 de marzo y luego a ver cómo negociamos lo restante, se pagó la pretemporada y ahora veremos hasta el 15 de marzo”

JUGADORES SIN CONTRATO:

Nelson Muñoz, Juan Ramón Mejía, Alex Corrales, Jessé Moncada, Luis Guzmán, Esteban Duarte, Nissijah Guillén, Jean Carlos Rivera, Óscar García.

JUGADORES QUE ESTABAN PRESTADOS Y VOLVERÍAN A SUS CLUBES:

Gerson Argueta (Olimpia), Rembrandt Flores (Olimpia), José García (Olimpia), Jack Baptiste (Motagua), César Romero (Motagua) y Robel Bernárdez (Motagua).

Dato: Se debe de enero a abril, en Real de Minas se pagará hasta abril, así conoció Diez.