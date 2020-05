Héctor Vargas sobre una rebaja salarial: "Si ganara lo que gana Troglio, que me reduzcan el 90%"

Héctor Vargas, técnico del Marathón ha demostrado a lo largo de los años que ha dirigido en el país su capacidad, a la vez que cuando le toca decir las cosas de frente las dice y no se limita a nada.

El "León" de Formosa ha aprovechado esta vez y ha tocado varios temas, en los que destacan a Pedro Troglio y su sueldo en el Olimpia, la situación contractual de sus jugadores en el Marathón, el proceso de Fabián Coito, Rommel Quioto y sobre el deseo que haber dirigido a Carlos Pavón.



"Cuando yo agarré al Olimpia, yo tengo los recortes de varios periodistas amigos que decían: ¿le quedará grande la camisa?, ya que a Vargas con equipos pequeños le fue bien, pero con grandes, no se sabe. Yo ahora así en broma digo: al equipo que salió campeón con Troglio lo armé yo. Porque en definitiva yo hice debutar a Menjívar, Elvin Casildo, Elmer Güity, Patón Mejía, Pinto, Chirinos, Lacayo, Benguché; Eddie Hernández que lo hice debutar en Platense", dijo Vargas en un facebook live de Diario La Prensa.

Además agregó: "Yo tomé el riesgo con todos esos jóvenes como: Jorge Álvarez que lo llevé a primera y otros jovencitos que me olvido, pero armé al equipo que salió campeón. Eso, más el dinero que se ganó por la venta del Choco Lozano, Elis y a Quioto lo dejaron ir, los tres campeonatos, la Copa Presidente. Fue un ciclo exitoso, pero algunos lo muestran como que lo mía en Olimpia fue malo".

LA CABEZA DE QUITO TIENE ALGUNOS CORTO-CIRCUITOS

A Vargas se le consultó de los jugadores que más le han llenado el paladar en el tiempo que ha dirigido en el país y mencionó jugadores de buen pie, donde está Romell Quioto, pero explicó ciertos aspectos.



"De los jugadores que he visto en los últimos años. Yo hice debutar a Danilo Turcios hace 23 años, pero me parece que el potencial que le vi a Cristian Cálix, no se las había visto a ningún jugador. Pero ya de los consolidados sería Romell Quioto".

Y explicó: "El problema de Romell Quioto es mental, en la cabeza tiene algunas cositas como corto-circuitos y si fuera alguien pensante. Me pasó una vez en un partido ante Motagua que lo mandé a marcar a Wilmer Crisanto y en 10 minutos no quería seguirlo, lo dejaba ir. Entonces yo puse a calentar a (David) Meza y le mostré a Meza y que si no seguía a Crisanto lo sacaba. Él me gritó que estaba ahogado, entonces lo mandé al medio, metí a (Óscar) Salas que lo siguiera a Crisanto, luego al rato le pregunté y me dijo que estaba bien (Quioto) y lo mandé al costado izquierdo y en 15 minutos anotó un gol y dio una asistencia. Manejar a Quioto no es fácil, pero cuando le gustaba jugar, es uno de los jugadores que mejores condiciones ha tenido".



Vargas considera que: "El temperamento de Quioto no es fácil, lo mismo de Arriaga, pero conmigo han tenido buen rendimiento porque sé cómo llevarlos. A Costly me tocó llevarlo en Olimpia y en el día de su cumpleaños me llamó que llegaría más tarde, le que se tomara el día de cumpleaños y otro entrenador lo hubiera castigado para ponerlo en evidencia con los compañeros"

SI GANARA LO QUE GANA TROGLIO, QUE ME REDUZCAN EL 90%

La pandemia por el coronavirus ha generado un dura situación económica en el país, misma que llegará a los equipos de la Liga Nacional y por lo que se está manejando el tema de la reducción de salarios. ¿aceptaría que le rebajen?.



"Seguro, si yo ganara lo de Troglio, que me reduzcan el 90%, porque lo que gana Troglio, es lo que uno gana en un año. Yo había arreglado un contrato por tres años (Marathón) y fue cuando les dije que estaba cansado y que me iba ir a descansar, luego arreglé un contrato de palabra y cuando se perdió con Olimpia les comenté si el contrato seguía en pie y al contrario, ellos me dijeron que no necesitábamos firmar ningún contrato, la palabra vale más que un papel firmado".

También aprovechó para recordar: "Yo cuando me fui de Olimpia a Marathón, me fui ganando lo mismo que ganaba en Victoria, con eso lo digo todo. A mí la parte económica nunca me interesó, eso viene después con los premios. Esos dos últimos años en el Olimpia, don Rafa (Ferrari) me recompensó económicamente de un dinero que yo jamás pensé que iba ganar en este fútbol, así que no pasa por la parte económica conmigo"



El técnico verdolaga se refirió también. "Yo sé que cuando Primi (Maradiaga) estaba en el Vida tenía un sueldo muy por arriba de lo que yo ahora estoy ganando en Marathón. Yo tuve una posibilidad de ganar tres veces más de lo que ganaba en Marathón y no me fui. Yo no puedo dejar a gente que se ha portado exageradamente bien conmigo".



JÚNIOR LACAYO LO LLAMÓ PARA REGRESAR A MARATHÓN

Después de una temporada nada regular en la filas del Olimpia, Héctor Vargas, confesó que Júnior Lacayo ya le habló para que le dé una oportunidad de nuevo en la filas del Marathón.



"Júnior me llamó que quería venir, que se equivocó yendo al Olimpia porque no tiene continuidad, me llamó, pero ahora ya queda la parte de lo que él quiera o lo que el club pueda darle. Me parece que se le venció el contrato ahora".



Vargas dejó claro que no le gusta meterse en las decisiones de los jugadores. "Yo soy mucho de que el jugador decida, si se quiere quedar o ir. Al que se queda le exijo al máximo".

FUTURO DE MARIO MARTÍNEZ, ESPÍNDOLA Y DISCUA

En la plantilla del Marathón hay varios jugadores que se les vence su contrato y el técnico Héctor Varas se ha pronunciado sobre el posible futuro que podrían tener ellos.



"Ninguno está descartado, todo queda a criterio de lo económico. Va depender de ellos si aceptan o no. La pandemia es difícil de manejar y no sabemos lo que va pasar"

Mario Martínez



"Yo con Mario hablé y creo que como cualquier futbolista, lo primero que tiene que defender es la familia, entonces esto va depender mucho de la parte económica y si hay una oferta del Real España porque él terminó contrato y él quiera aceptar".



"Hay que esperar que regresemos a entrenar y que se defina la situación, lo que él pretenda hacer con su carrera. Yo, cualquier cosa que decida hacer lo voy apoyar, ya que no es fácil tener una carrera y después verlos que andan pidiendo dinero para comer".

Espindola



"Si en este momento sigue la posibilidad que se fuera (Costa Rica) y económicamente a él le representa algo bueno para él, pues bienvenido que se vaya y alguien vendrá y habrá que hacerlo rendir".





Juan Ramón Mejía

"Siempre me llamó la atención, no lo pude traer nunca, no lo tuve como jugador y ahora en el Real de Minas explotó como goleador, ya tiene experiencia para jugar, pero hay que ver la parte económica. Si pudiéramos contar con él, sería una buena base para armar un equipo competitivo".

Chino Discua



"Lo del Chino queda a decisión del club. Yo no descarto a nadie, la situación va estar en sentarnos con ellos y si el chino ganaba cinco pesos, pues se le va dar uno y ¿lo quedrá el chino?. Es lo que me ha propuesto el club que le va ofrecer a los futbolistas porque hay cosas que pasan por la parte económica, pero por ahora no descarto a nadie y vamos a estar los que quieran estar"

POLÉMICA CON TATO GARCÍA Y LOS 500 LEMPIRAS

Otro de los temas que dialogó fue la polémica que tuvo con Martín García, extécnico del Real de España, quien confesó a Diez lo que había pasado con el colega argentino.

"Eso es como decirle que mi papá tiene mejor carro que su papá, es una tontería. Después de dos años, esas son cosas dentro de la cancha y que si quiere que lo vuelvan a nombrar. Lo único que le habrá dolido, es que yo dije que el equipo que sale campeón lo armó primitivo, y es verdad".

Vargas lo criticó: "Cuando él tuvo que armar el equipo para salir campeón, perdió la final de la Copa Presidente y le hicieron cuatro partidos de local".



En cuanto a los duelos entre ambos en los clásicos sampedranos. "Yo le gané en el Olímpico 3-1, en el Morazán 1-0 la semifinal, en el Yankel 2-1 la semifinal. Cuando dije que había que jugar en campisa para ganarle, estaba él de técnico. Ahora, dos años después sale diciendo cosas, inventando que yo le dije. Las cosas de la cancha, quedan en la cancha, si fue verdad, si lo hizo o no, es un problema de él. Si quiere fama que busque otra manera".

CRITICA A PINTO Y NO MIRA BUEN FUTURO A LA H CON COITO

Héctor Vargas fue uno de los entrenadores que se nombró en su momento para tomar las riendas de la Selección Nacional, pero después de no ser considerado, el timonel considera que fue un fracaso con Jorge Luis Pinto y no le ve buen futuro a Fabián Coito.



"Lo que hizo Pinto con todo lo que ganó me parece a mí que cualquiera que estuviera dirigiendo aquí país pudiera haberlo hecho mucho mejor. Porque Haití quedó en la Copa de Oro y no participar (Honduras), fue lamentable lo que hizo Pinto y después no clasificar (Mundial), ni tampoco fue que dejó una base porque Choco Lozano, Quioto, Elis, nosotros los habíamos hecho jugar copas internacionales con el Olimpia. En definitiva no dejó nada y se llevó un montón dinero que pudiéramos haber hecho muchas cosas para el fútbol menor de este país".





El timonel argentino fue directo al proceso de Fabían Coito y aseguró que no le ve la madurez necesaria. "A Coito lo veo demasiado blandito para clasificar, ojalá le vaya bien y que clasifique por el bien de este fútbol. Yo no creo que con Jonathan Rubio a la cabeza, un jugador que está en la segunda división de Portugal podamos aspirar nosotros a una clasificación, cuando otros países ya tienen futbolistas jugando en PSG y otras ligas importantes. Yo creo que estamos por mal camino".



Vargas se atrevió a analizar uno de los últimos juegos de la Bicolor. "Ganándole a Chile, cuando ellos pudieron meterte siete goles en el primer tiempo. A mí como entrenador no me confunde, a la gente sí. Chile cuando se relajó perdió en ese partido amistoso. Yo digo a Rubio porque no es el nivel que tenía Rambo, Carlos Pavón. Dani Turcios, Amado Guevara. No le veo a los jugadores actuales descartando a Quioto y varios futbolistas que pueden estar en selección".



Y aseguró que. "No le veo la experiencia a nivel de mayores, él puede tener mucha capacidad con jóvenes, pero el mayor es el mayor y es diferente al joven que no tiene carro, anda en chancleta, ya el mayor tiene mercedes benz, audi y la persona cambia. Ya cuando se juega eliminatoria cambia".



También aprovechó el momento para mandarle un mensaje. "Si Coito no da un golpe de timón fuerte, cambia y trata de convencer, ya que aquí no hay jugadores que sobren, nos podemos llevar una sorpresa para el 2022".

CARLOS PAVÓN, UN JUGADOR QUE QUISO DIRIGIR

Durante la carrera como entrenador, Héctor Vargas ha dirigido una gran cantidad de jugadores, pero no ocultó que siempre le hubiera gustado tener bajo su mandato a Carlos Pavón.

"Yo creo que con Pavón. Verlo jugar y tenerlo en el equipo, no solo como jugador, sino que tenía una ascendencia con los jugadores, así como lo tuve a Carlo (Costly). Me parece que con ese jugador no podes perder una final, ya que son jugadores que transmiten y son ganadores"