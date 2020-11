Rubilio Castillo aclara sobre su gesto ante Olimpia: “En ningún momento lo hice como algo vulgar”

Mucha polémica se dio en redes sociales tras el Olimpia-Motagua del domingo en el Nacional. Aparte del tema arbitral, también se llevó los reflectores el gesto de Rubilio Castillo luego de anotar el 1-2 de penal sobre los 90.

Para muchos, este gesto fue obsceno, otros consideran que no lo es y el mismo Rubilio habló con Diez para aclarar el tema desde El Salvador pues él y Motagua se instalaron en San Salvador para el juego del miércoles ante Alianza por Liga Concacaf.

“Llegamos bien, ya nos hicimos las pruebas de PCR y todo salió bien. Con esto del huracán por acá está soplando mucho viento y hay amenezas de lluvia, esperamos que no suceda algo fuera de lo normal”, inició contando.

Y agregó sobre la pérdida frente a Olimpia: “El tema del árbitro no lo quisiera tocar, los encargados de evaluarlos deben tomar decisiones sobre ello y en mi caso puedo hablar del partido. A pesar de los errores arbitrales el equipo nunca dejó de luchar y de intentar. Rescatamos el esfuerzo de los compañeros”.

Rubilio Castillo explica que la celebración no se dio como una mala intención y todo fue porque le dijo 'con huevos' a sus compañeros.

“Soy una persona muy eufórica y en ningún momento voy a faltarle el respeto a una institución como Olimpia. Nunca voy a pasar por encima de una institución y la verdad es que no lo hice con el objetivo que lo malinterpretaran o que lo tomaran a mal ciertas personas de Olimpia. Lo hice como una arenga y para animar a mis compañeros”.

Y añade: “Burlarme o faltar el respeto no pasó por mi cabeza. Tengo compañeros de Olimpia en la Selección con los que me llevo muy bien, nunca voy a irrespetar a una institución. Yo trato de no hacerle caso a lo que se dice e incluso trato de no dar declaraciones, cada quien tiene su forma de pensar y como te digo obviamente van a tomar todo lo malo de parte mía, pero yo sé lo que hice”.

Para finalizar, Castillo detalla que no volverá a hacer una arenga de ese tipo pues en Honduras lo tergiversan cuando en otros países es normal, a su criterio.

“Dejar en claro que en ningún momento lo hice como algo vulgar. Quizás me sobrepase en el tema del festejo pero no lo hice con ninguna mala intención de faltarle el respeto a nadie, estoy tranquilo porque también sé que hay muchos niños viendo, la gente lo toma en el lado que les conviene. Que no vuelva a pasar de la misma manera, estoy seguro y si me toca hacer otra arenga será de otra manera porque ya veo que en Honduras se tergiversan las cosas cuando en países como Argentina es normal... No lo hice con ninguna mala intención”.