¡Descenso! Así marcha la tabla acumulada del Clausura en Honduras donde los sotaneros no levantan

El campeonato Clausura ha iniciado con una pelea con tres equipos peleando por el no descenso y todo se mantiene igual como comenzó, pues los tres no pasaron de un empate y dejan todo para la siguiente jornada.

Real Sociedad que es el último de la general, inició con apenas cinco puntos que hizo en 14 jornadas del Apertura, hoy no pasó del empate 1-1 frente al Real de Minas, el otro club que también está en la antepenúltima posición.

Por su parte, el Honduras Progreso, el otro equipo que tiene serios problemas, tuvo que ir desde atrás para lograr igualarle al Marathón en el Humberto Micheletti. Este punto vale oro ya que es ante uno de los grandes.

Los progreseños solo están cinco puntos arriba del Real Sociedad. En la próxima jornada tendrán una difícil tarea cuando les toque enfrentarse al Vida, siempre en casa por lo que están obligados a sumar de tres para no escaparse.

Así marcha la tabla de posiciones acumulada donde el que haga menos puntos descenderá.

Mientras que el sotanero club del Valle del Aguán, recibirá a los complicados Lobos de la UPN. La acción la cerrará el Real de Minas que se medirá al bicampeón Olimpia. Hay que recordar que los mineros todavía tienen un colchón de puntos.

PRÓXIMA JORNADA (Sábado 20-02-21)

3.00 pm Real Sociedad vs Lobos UPNFM

3.00 pm Marathón vs Motagua

5.00 pm Platense vs Real España

7.00 pm Olimpia vs Real de Minas

7.15 pm Honduras Progreso vs Vida